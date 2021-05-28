Кипрская трилогия самбо

Российские победители и призёры юношеского первенства Европы по самбо. Фото: Пресс-служба ВФС

На Кипре стартовали сразу три европейских турнира по самбо. Юношеское и юниорское первенства Европы уже завершились, а вот взрослый чемпионат только начинается.

Первыми в борьбу за медали вступили юноши и девушки (до 18 лет). Сразу три представителя Свердловской области сумели принести в копилку сборной России медали. Яна Джумаева (до 59 кг) и Дарья Речкалова (до 80 кг), представляющие СШОР по самбо и дзюдо и СК «Родина» из Екатеринбурга, завоевали награды высшего достоинства. Победа Дарьи Речкаловой получилась очень уверенной: свердловчанка легко добралась до финала, где за полторы минуты болевым приёмом победила Ивану Гордич из Сербии. А вот Яна Джумаева в финале встретила упорное сопротивление. Свердловская спортсменка встречалась с украинкой Софией Бординских. К середине встречи украинка вела по баллам 2:0, но Яне удалось переломить ход встречи и одержать волевую победу – 6:3.

Ещё одну медаль, на этот раз бронзовую, сборной России принёс Герман Сорокин (до 53 кг), представляющий верхнепышминский клуб «УГМК». Старт турнира для свердловчанина не задался: в первой же встрече он уступил будущему победителю турнира украинцу Максиму Бабичу. Однако затем через утешительные встречи Сорокин сумел добраться до схватки за бронзовую медаль и выиграть её. Всего юношеская сборная России завоевала 16 медалей: десять золотых, одну серебряную и пять бронзовых.

Во второй соревновательный день выступали юниоры и юниорки (до 20 лет), и свердловские спортсмены вновь не остались без наград. Все четыре представителя СШОР по самбо и дзюдо и СК «Родина» – Оксана Кобелева (до 54 кг), Екатерина Цыберт (до 59 кг), Людмила Налетова (до 72 кг) и Иван Луканин (до 79 кг) – сумели пробиться в финал в своих весовых категориях. Правда, решающие встречи сложились для свердловчан по-разному. Екатерина Цыберт и Иван Луканин сумели одержать победы, причём сделали это досрочно: Цыберт провела болевой приём, а Луканин выиграл с явным преимуществом по баллам. А Оксана Кобелева и Людмила Налетова в финале проиграли, завоевав серебряные награды. Всего по итогам второго дня соревнований у сборной России 13 медалей: шесть золотых, четыре серебряных и три бронзовых.

Завершит кипрскую трилогию взрослый чемпионат Европы по самбо. Свердловскую область на турнире будут представлять два спортсмена верхнепышминского «УГМК»: Владимир Гладких (до 58 кг) и Анна Балашова (до 80 кг). И оба – претенденты на медали. Гладких дважды выигрывал чемпионат Европы (в 2017 и 2019), а в прошлом году выиграл чемпионат мира. Балашова трижды становилась чемпионкой мира (в 2012, 2014 и 2015), а также два раза завоёвывала золото чемпионата Европы (2012 и 2013). Турнир на Кипре завершится в воскресенье, 30 мая.

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