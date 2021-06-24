Уральский боец Михаил Рагозин и бразилец Вагнер Прадо возглавят турнир RCC:Intro

В главном бою вечера выступит уральский спортсмен, представитель клуба «Архангел Михаил» Михаил Рагозин. Ему будет противостоять опытный бразилец Вагнер Прадо. Фото: пресс-служба RCC

В Екатеринбурге 17 июля состоится турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC:Intro XIV. Поединки пройдут на площадке Академии единоборств РМК.

В главном бою вечера выступит уральский спортсмен, представитель клуба «Архангел Михаил» Михаил Рагозин. Ему будет противостоять опытный бразилец Вагнер Прадо. Для Рагозина это будет второй поединок в текущем году: в феврале уральский спортсмен единогласным решением судей одолел ещё одного бразильца – Леонардо Гимараеша. Его будущий соперник – Вагнер Прадо – провёл в своей профессиональной карьере 21 бой, в которых одержал 15 побед (14 – нокаутом). Кстати, Прадо выступал и в самом известном промоушене – UFC, однако потерпел там два поражения и покинул лигу.

Вагнер уже дважды выступал в Екатеринбурге, причём в последний раз совсем недавно: в мае он уступил Кириллу Корнилову единогласным решением судей. Однако уральский промоушен предоставил Прадо ещё один шанс заявить о себе и продемонстрировать все свои навыки в главном бою вечера.

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