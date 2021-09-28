Стерлинг вновь убежал от Яна. Титульный бой Петра под вопросом?

Поединок за титул чемпиона UFC в легчайшем весе между уральским бойцом Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом отменён. Фото: Пресс-служба "Архангела Михаила"

Поединок за титул чемпиона UFC в легчайшем весе между уральским бойцом Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом, назначенный на 30 октября, отменён. Американский спортсмен снялся с боя: официальной причиной является его травма.

Сага с реваншем Яна и Стерлинга тянется уже больше полугода. 7 марта Пётр Ян защищал титул чемпионат UFC, уверенно побеждал Стерлинга, но в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар коленом в голову. Американец, который поначалу держался нормально, чуть позже закатил целый спектакль, катался по полу, корчась от боли и вытирая слёзы. В итоге россиянина пояса лишили, а чемпионом признали Стерлинга.

Конечно, Ян тут же заговорил о реванше, да и Стерлинг вроде ничего против не имел. Но через несколько дней после боя Алджамейн заговорил уже по-другому, намекая, что не против подраться с кем-то другим, раз Ян не знает правил. Дважды в UFC пытались устроить повторный бой ещё весной. Но Стерлинг заговорил о давних проблемах со здоровьем и о том, что ему необходима операция на шее. Другими словами, быстрого реванша американец избежал: он действительно лёг на хирургический стол.

Затем восстановление, набор формы. Всё это время Пётр жил одной целью: вернуть свой пояс назад. Он постоянно тренировался, поддерживал себя в форме и ждал новостей от UFC. Перед операцией Стерлинг заявил, что готов подраться с Петром в октябре: мол, этого времени хватит на восстановление и подготовку. Однако тогда Ян написал в своих социальных сетях о том, что не верит американцу. «Запомните мои слова: этот клоун не будет драться в октябре», – написал россиянин.

Как видим, Ян оказался прав. Стерлинг сослался на состояние своего здоровья: мол, он ещё не до конца восстановился и не готов к бою по медицинским показаниям. Но вот людей, которых в это действительно верят, очень мало. Дело в том, что Алджамейн до встречи с Яном провозглашал себя лучшим борцом легчайшего дивизиона UFC и говорил о том, что никакие навыки бокса Петру не помогут (Ян – базовый боксёр). Однако когда дело дошло до боя, россиянин просто деклассировал своего соперника, причём и в стойке, и в любимой американцем борьбе. Ян бросал Стерлинга, бил со всех позиций и не оставлял никаких шансов. К четвёртому раунду Алджамейн выглядел полностью разбитым, но, к сожалению, Пётр сам подарил ему победу и возможность ходить с поясом чемпиона. Понятно, почему Стерлинг всеми силами избегает реванша: шансов выиграть у россиянина практически нет.

«Всем уже известна ситуация, касающаяся моего поединка. Всем известно, что Алджа сбежал, как подлый трус. Я не собираюсь его ждать, не собираюсь просиживать. Я собираюсь драться 30 октября в Абу-Даби. Хочу обратиться к UFC. Дайте мне любого вашего бойца из топ-5, топ-7, топ-10, который заслуживает драться за пояс. Я сделаю это. Я покажу вам, кто здесь по-настоящему является чемпионом. Друзья, спасибо всем за вашу поддержку. Увидимся в Абу-Даби», – сказал Ян в видео, опубликованном в его Инстаграме.

По некоторым данным, UFC рассматривает провести бой между Петром Яном и Кори Сэнтхагеном 30 октября за временный титул чемпиона. Так как второй номер рейтинга Ти Джей Диллашоу травмирован (Пётр является первым номером рейтинга), то Сэнтхаген на данный момент действительно главный претендент на бой с Яном: Кори занимает третью строчку рейтинга. Сэнтхаген уже дал согласие на бой в своих социальных сетях, так что дело теперь за UFC.

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