Валерий Стенников: «Улучшили качество борьбы и отношение к самбо»

Чемпионат России по самбо, как и чемпионат УрФО, пройдёт в Верхней Пышме Фото: Пресс-служба ФССО

В Верхней Пышме завершились юношеское и юниорское первенства, а также взрослый чемпионат Уральского федерального округа по самбо. Лучшие спортсмены боролись за путёвки уже на всероссийские соревнования.

Свердловская область на правах хозяев соревнований была представлена наибольшим количеством спортсменов в каждом виде программы. В течение трёх дней во Дворце игровых видов спорта «УГМК» проходили схватки лучших уральских самбистов за право выступить на главном турнире страны, который весной следующего года точно так же пройдёт в Пышме.

Итоги выступления свердловчан «Областная газета» подвела с главным тренером сборной региона, заслуженным тренером России Валерием Стенниковым.

– Валерий Глебович, если брать выступления в целом и на первенствах, и на чемпионате УрФО, как можете оценить выступление своих подопечных?

– Я считаю, что у нас произошёл хороший скачок даже по сравнению с прошлым годом. Качество борьбы улучшилось, отношение ко всему у спортсменов стало другим, более профессиональным. Доволен, как ребята себя проявили и в плане результатов, и в плане самой борьбы. Думаю, что в следующем году мы покажем очень хорошие результаты и на первенствах России, и на взрослом чемпионате.

– Если брать основную команду, все те, на кого вы рассчитывали, сумели пробиться на чемпионат страны?

– У нас многие опытные взрослые спортсмены уже имели путёвку на чемпионат России. Например, Владимир Гладких, Альсим Черноскулов, Станислав Скрябин: всего двадцать человек. И они, соответственно, не боролись на первенстве округа. Мы специально приняли такое решение, чтобы дать шанс отобраться другим нашим самбистам, менее опытным, молодым ребятам, которые сейчас работают на перспективу. Таким образом, мы сумели увеличить наше представительство на чемпионате России, и, соответственно, повысить шансы на медали и путёвки на международные соревнования.

– Шестикратный чемпион мира, самый опытный самбист области Альсим Черноскулов в 36 лет продолжает свою спортивную карьеру. На прошлом чемпионате России он выступал с травмой, как сейчас обстоят дела с его формой?

– Альсим – человек возрастной по меркам спорта, поэтому пока подготовку к главному национальному старту мы не форсируем. Конечно, плановые тренировки идут, но основные сборы для него состоятся в феврале на базе правительства области в Сысерти. Вот тогда мы уже будем конкретно настраиваться на турнир. С той травмой, которая у него была на прошлом чемпионате, сейчас проблем нет (растяжение паховой мышцы.– Прим. «ОГ»). Но надо понимать, что за всю свою спортивную карьеру Альсим получал достаточно много повреждений, какие-то старые травмы всё равно так или иначе дают о себе знать. Тем не менее он настроен очень серьёзно: хочет в очередной раз доказать своё мастерство и выиграть чемпионат страны.

– Чемпионат России в следующем году пройдёт со 2 по 4 марта в Верхней Пышме. Это дополнительная мотивация для свердловских спортсменов?

– Кончено. Хороший шанс выпал выступить дома, на глазах у своих болельщиков, родных, близких. Это, безусловно, стимул, чтобы показать свой максимум. Главное – не перегореть. Чтобы волнение не захлестнуло. Будем настраивать парней, думаю, всё пройдёт хорошо.

Победители чемпионата УрФО: Мужчины: 53 кг – Данил Мальгин, Ирбит, Свердловская область; 58 кг – Николай Лукьянчук, Нижневартовск, ХМАО; 64 кг – Дмитрий Камаев, Верхняя Пышма, Свердловская область; 71 кг – Владимир Балыков, Верхняя Пышма, Свердловская область; 79 кг – Гаджи Гамзаев, Екатеринбург, Свердловская область; 88 кг – Турпалали Гусиханов, Верхняя Пышма, Свердловская область; 98 кг – Виталий Шульга, Верхняя Пышма, Свердловская область; +98 кг – Иван Тачков, Верхняя Пышма, Свердловская область; Женщины: 50 кг – Ольга Титова, Екатеринбург, Свердловская область; 54 кг – Екатерина Нефёдова, Куртамыш, Курганская область; 59 кг – Екатерина Семёнова, Екатеринбург, Свердловская область; 65 кг – Гульфия Мухтарова, Екатеринбург, Свердловская область; 72 кг – Алёна Прокопенко, Екатеринбург, Свердловская область; 80 кг – Дарья Речкалова, Екатеринбург, Свердловская область; +80 кг – Альбина Чоломбитько, Екатеринбург, Свердловская область.