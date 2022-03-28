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28 марта 2022, 10:03

В Екатеринбург вернулась команда по кикбоксингу с 5 медалями чемпионата России

В Екатеринбург вернулась команда по кикбоксингу с 5 медалями чемпионата России

Свердловские спортсмены привезли одну золотую медаль, два серебра и две бронзы. Фото: из видео ИА "Ночные новости"

В аэропорту Кольцово встретили команду Свердловской области по кикбоксингу. Они впервые привезли 5 медалей с чемпионата России, завоевав их в самом жёстком разделе К1.

Соревнования проходили в Грозном в Чеченской республике с 21 по 26 марта.

Золотую медаль завоевал Мисак Каркрян. Он выступал среди юниоров в весовой категории до 60 килограммов. Спортсмен провёл 4 боя, подтвердив звание мастера спорта России. "Полгода назад я выирал первенство Европы. Хороший резульат – упорные тренировки, хорший тренер, дисциплина. Занимаюсь кикбоксингом 9 лет. Похвалились — и сейчас дальше тренироваться. Впереди первенство мира", — заявил Мисак Каркрян.

Серебряная медаль у Сааряна Егиша (67 кг, 17-18 лет), который уступил сопернику в последнем бою из четырёх. Он выполнил норматив мастера спорта. Это также сделал Никита Козлов (91 кг), который одержал 2 победы в 3 боях. Такой же результат у Кевнаксзяна Монте (63,5 кг, 17-18 лет). В полуфинале он встретился с опытным бойцом и будущим чемпионом этой весовой категории. Ещё один спортсмен из свердловской команды – Джабир одержал 1 победу в 2 боях (71 кг, 17-18 лет).

Тренер свердловской команды Эрагон Саарян отметил, что этот успех можно назвать историческим событием для Урала. Ожидается, что ребята, занявшие первое и вторые места смогут поехать на чемпионат мира.

Таким образом свердловские спортсмены привезли одну золотую медаль, два серебра и две бронзы. Их ждёт чемпионат России по лоу-кику в Анапе с 4-10 апреля.

Областная газета Свердловской области

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