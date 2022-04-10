Петр Ян уступил Алджамейну Стерлингу в реванше раздельным решением судей

Фото: Пресс-служба "Архангела Михаила"

Петр Ян не сумел вернуть себе пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. Российский боец, выступающий за уральский клуб "Архангел Михаил", уступил раздельным решением судей американцу Алджамейну Стерлингу.

Напомним, что это был второй бой Петра и Алджамейна. В марте прошлого года россиянин проводил первую защиту титула. В четвертом раунде Ян совершил запрещённый удар коленом, после чего Петра дисквалифицировали, а Стерлинг стал чемпионом. Больше года Яну пришлось ждать реванша, за это время россиянин стал временным чемпионом UFC, победив Кори Сэндхагена.

С первых минут реванша Петр занял центр октагона и начал прессинговать соперника. Россиянин работал первым номером, Стерлинг же в основном защищался и пытался перевести бой в партер, но неудачно. Во втором раунде Алдамейну все же удалось совершить тейкдаун, захватил американец спину Петра и практически весь раунд Стерлинг контролировал ситуацию. Однако Ян сумел защититься и не дал сопернику провести удушающий прием. Третий раунд прошел по похожему сценарию, американец вновь захватил спину и контролировал ситуацию в партере.

В четвертом раунде Петр старался атаковать в стойке, где выглядел значительно лучше россиянин. В середине раунда уже Ян захватил спину соперника в партере и доминировал в борьбе. Заключительный раунд также остался за Петром, россиянин нанес много значимых ударов, а Стерлинг остался практически без сил.

В итоге бой дошел до судейского решения. Один судья отдал предпочтение Яну, а двое рефери посчитали победителем Стерлинга.