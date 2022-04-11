«Вы меня обокрали»: Петр Ян уступил в реванше Алджамейну Стерлингу

Петр Ян (слева) нанес значительно больше ударов, чем Алджамейн Стерлинг, но проиграл бой Фото: UFC

В США состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 273. В одном из главных поединков вечера встречались представитель уральского клуба «Архангел Михаил» Петр ЯН и американец Алджамейн СТЕРЛИНГ. В первом поединке этих бойцов россиянин был дисквалифицирован, а Стерлингу достался чемпионский пояс. В ответном бою дело дошло до судейских голосов, где раздельным решением вновь победил американец и сохранил титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Правда, разговоры о судействе в этом поединке не утихают до сих пор.

Петр был явным фаворитом в этом поединке. Он ждал реванш больше года, успел за это время завладеть титулом временного чемпиона UFC, победив Кори Сэндхагена. Стерлинг же сделал операцию, восстанавливался и постоянно задевал Петра в медиапространстве. Так или иначе, UFC назначил реванш на апрель, и Алджамейну пришлось защищать свой титул. К поединку Стерлинг подошел, наверное, в лучшей форме в своей карьере: рельефные мышцы визуально придавали американцу преимущество, казалось, будто они с Петром вообще из разных весовых категорий, хотя на официальном взвешивании Алджамейн оказался всего на 200 граммов тяжелее, чем Петр.

Сам бой можно разделить на три части. В стартовом раунде Петр занял центр октагона и стал постоянно прессинговать американца. Все пять минут россиянин доминировал в клетке, Стерлинг пытался совершить несколько переводов в партер, однако Ян защитился от тейкдаунов и провел этот раунд в стойке. Как окажется потом, первый отрезок боя и станет ключевым.

Два следующих раунда забрал американец. Алджамейн попросту избегал размена ударами в стойке, постоянно пятился от напора Петра и спасался лишь в борьбе. И во втором, и в третьем раундах Стерлингу удалось провести бросок, а дальше захватить спину россиянина. В обоих случаях американец пытался провести удушающий прием, но Ян здорово защищался и не давал противнику шансов закончить этот бой досрочно.

В функциональном плане Петр был готов лучше и к первому бою, и ко второму. В четвертом и пятом раундах, которые называют чемпионскими, россиянин выглядел значительно лучше своего соперника, не давал перевести себя в партер, а в стойке перебивал американца. В итоге бой дошел до судейского решения. До поединка многие эксперты склонялись к тому, что Петру нужно побеждать уверенно, желательно не доводить дело до мнений рефери. Бой проходил в США, на родине Стерлинга, и, хоть его и освистывали болельщики, судьи всегда лояльно относятся к хозяевам турнира. У США нет ни одного чемпиона в мужских дивизионах UFC, кроме Алджамейна, что тоже могло сказаться на итоговом решении. Ну, и, конечно, то, что к российским спортсменам в последнее время относятся не самым лучшим образом, снимают с различных соревнований – тоже важный фактор.

В UFC есть три рефери, которые ставят оценки за каждый из проведённых раундов сразу после его окончания. Победителю дают 10 баллов, проигравшему – 9 или 8 (если раунд был в доминирующем стиле от одного из бойцов или же один из спортсменов оказался в нокдауне). Логично, что все три рефери отдали второй и третий раунд Алджамейну со счётом 10:9, а четвёртый и пятый – Петру с таким же счетом. Соответственно, судьба поединка зависела от того, как судьи оценили первый раунд. Да, возможно, там не было каких-то мощных атак от россиянина, но Петр прессинговал своего соперника, оказывал давление и работал первым номером. Стерлинг же пятился и только защищался. Увы, два из трех рефери увидели в этом раунде преимущество американца и засчитали пятиминутку в его пользу – 10:9, один судья отдал победу Петру – 10:9. Таким образом, Алджамейну удалось защитить пояс раздельным решением судей: на карточках двух рефери он оказался победителем (48:47), один судья отдал предпочтение Яну – 48:47.

Естественно, это вызвало большой резонанс как среди болельщиков, так и среди экспертов и бойцов. Большинство вступились за Петра. Так, президент UFC Дана Уайт отметил плохую работу рефери.

– Думаю, что судьи накосячили: я бы отдал победу Петру со счетом 3:2 по раундам. Думаю, что третий бой Яна и Стерлинга никуда не денется, Петр один из самых жестких бойцов этого дивизиона. Но пока мы планируем провести бой Алджамейна и Тиджея Диллашоу, – сказал после боя Дана Уайт.

Сам Петр был раздосадован после завершения поединка.

– Я считаю, что я выиграл этот бой, вы меня обокрали. Я выиграл первый, четвертый и пятый раунды. Хочу провести с ним реванш, – отметил Петр Ян.

Эксперты оказались правы: для того чтобы забрать пояс у Алджамейна, Яну нужно было финишировать соперника.

Отметим также, что в США Петр отправился без своих привычных секундантов. В прошлом бою в углу Яна были тренер по ударной технике Кайрат Нурмаганбетов и специалист по борьбе Андрей Октябринский, они же готовили россиянина и к реваншу со Стерлингом. Однако подсказывать Яну во время боя они не смогли: у обоих возникли проблемы с визой. И во время боя было видно, что Петру не хватает своих наставников, особенно во втором и третьем раундах, когда у Алджамейна стали получаться переводы в партер. Но оба специалиста считают, что и без их помощи этот бой выиграл россиянин.

– Честно говоря, говорить нечего. Расстроен. Однозначно, Петр забрал первый раунд. Судьи отработали неадекватно. Да, Стерлинг взял второй и третий раунды, контролировал, но также и Петр контролировал каждый эпизод в первом отрезке, доминировал, давил и выигрывал позиционно. Посмотрите, один из судей в этом году судил первый раз. Как можно посадить такого специалиста судить чемпионский бой? Я не знаю ответа на этот вопрос. Стерлинг не имеет права называться чемпионом, – сказал Кайрат Нурмаганбетов.

Судя по словам Даны Уайта, следующей титульной возможности Петру придется подождать. UFC планирует организовать бой между Алджамейном Стерлингом и Тиджеем Диллашоу за пояс, а Яну, по всей видимости, предоставят нового соперника. В случае победы россиянин сможет вновь вернуться в чемпионскую гонку.

– Спасибо всем за вашу поддержку. Пишете, поддерживаете. Да, бой сложился так, как сложился – не в нашу пользу. Будем двигаться дальше. Не стоит опускать руки, на этом жизнь не заканчивается. Еще подеремся, – обратился Петр к фанатам.