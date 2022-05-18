Иван Штырков: "За две недели Тайсоном я не стану"

Фото: Пресс-служба RCC

В Екатеринбурге 6 мая состоялся турнир по смешанным единоборствам RCC 11, в главном поединке которого дрался Иван ШТЫРКОВ. "Уральский Халк" последние два года проводил бои в лиге ACA, но принял решение вернуться домой и выступать в Екатеринбурге. Иван в первом раунде финишировал Михаила КОЛОБЕГОВА и одержал 20-ю победу в карьере. А спустя несколько дней стало известно, что Штырков готовится дебютировать в профессиональном боксе: 27 мая на турнире в Омске Иван проведет боксерский поединок против Михаила МОХНАТКИНА. В интервью "Областной газете" он рассказал, зачем ему нужен профессиональный бокс.

Выступать дома - ответственно

- Сначала про ваш прошедший бой в Екатеринбурге против Михаила Колобегова. Сейчас эмоции уже улеглись. Как оцените свою подготовку к бою, сам поединок. Довольны ли собой?

- Да, сейчас эмоциональный пик стих, радость от победы заглушилась. Проанализировал подготовку, сам бой тоже просмотрел, оценил свои действия. Конечно, остался доволен, как я выступил. Но нет предела совершенству. Я всегда ищу какие-то изъяны, даже если все прошло отлично. Без этого нельзя расти, развиваться. В спорте нельзя останавливаться ни на секунду. Выводы сделаны, идем дальше.

- Вы не выступали в Екатеринбурге два года. Публика встречала вас очень тепло. Приятно вернуться домой?

- С одной стороны, конечно, приятно. С другой - волнительно. Я отношусь к выступлениям в Екатеринбурге по-иному, являясь одним из лидеров нашей команды. Ко мне другое отношение. Это, конечно, мотивирует тщательно готовиться к боям, всегда быть в форме. Но при этом накладываются и определенные обязательства. Я должен не только показать хороший бой, но и выиграть.

- Перейдем к боксу. 6 мая вы выступали по правилам ММА, 27 мая намечен поединок по боксу. То есть между ними меньше месяца...

- График, конечно, очень плотный. Слава Богу, обошлось без травм в бою с Михаилом Колобеговым. Были повреждения во время подготовки, но мы их залечили, и в бою они мне не мешали. Сейчас чувствую себя отлично после победы, на эмоциональном подъеме. Это добавляет мне сил перед предстоящим поединком по боксу. Надо сказать, что к боксерскому дебюту я подхожу не с такой серьезностью, как к своим поединкам по смешанным единоборствам. Для меня это больше спортивное состязание с хорошим соперником, новая история в моей жизни, новый опыт. Когда пришло предложение, я сказал: "Почему бы нет. Я ничего не теряю в этом случае". Психологически я больше расслаблен, чем перед боями по ММА. Это будет интересное жизненное событие, из которого я попытаюсь взять максимум позитивных эмоций. Плюс, конечно, предложение было интересным в финансовом плане, что тоже мотивирует меня выйти в ринг. Сейчас поддерживаю форму, функционально готовлюсь. Ну, и есть две недели у меня. Буду в основном готовить себя к тому, что это бокс. За две недели Тайсоном я не стану, я это понимаю.

"Проведем интересный бой, не переходя черту поп-индустрии"

- Разговоры о вашем дебюте в боксе ходили уже давно. Правильно ли понимаю, что инициатива исходила не от вас?

- Да, я не был инициатором, тем более что понимал: у меня впереди подготовка и бой в Екатеринбурге. Сейчас часто смешиваются виды спорта, бойцы ММА пробуют себя в боксе. Есть и поп-индустрия в спорте, где дерутся, например, артисты, депутаты. Но мы с Михаилом Мохнаткиным - профессионалы, и покажем хороший интересный бой, не переходя черту поп-индустрии. Это будет профессиональный спарринг, так бы это назвал. Конечно, я не боксер, и не собираюсь им становиться. Я трепетно отношусь ко всем видам спорта. Считаю, что если спортсмен надел боксерские перчатки, то это не значит, что он боксер. Чтобы достичь этого звания, нужно всю жизнь посвятить этому виду спорта, много тренироваться, выступать. У каждого единоборства есть своя философия. Возвращаясь к предложению, когда оно пришло, то нам еще не анонсировали турнир по ММА в Екатеринбурге. Я готовился, был в хорошей форме и ждал своего поединка по смешанным единоборствам. Поступило предложение выступить по боксу, я ответил, что сначала сделаю свою работу на турнире в Екатеринбурге, а потом готов провести боксерский поединок. Если организаторы готовы рискнуть - я согласен. Так и договорились.

- В каком формате будет проходить ваш поединок?

- Здесь есть определенный момент. Изначально разговор был про четыре раунда по три минуты - стандартный вариант для дебюта в профессиональном боксе. Сейчас вроде хотят сделать бой в формате четырех раундов по две минуты. Организаторы понимают, что для нас бокс - новая сфера. Для зрелищности, чтобы бой был плотный, чтобы было больше атак, второй вариант лучше. Чтобы мы рубились, а не думали, на сколько нам хватит "бензина".

- А весовая категория?

- Я сказал организаторам, что я готов провести бой в весовой категории до 100 кг. Я недавно гонял вес для поединка по ММА, и второй раз за месяц не собираюсь это делать. Михаил последний поединок провел в категории свыше 100 кг, рослый парень, мощный. Поэтому мне и гонять вес не хочется, и быть намного меньше соперника тоже, поэтому 100 кг - оптимальный вариант. Думаю, для нас обоих с Михаилом будет комфортный вес. Надо помнить, что это все-таки боксерское шоу, поэтому упираться и гонять вес нам с Михаилом не особо хочется. Я лично не собираюсь переходить в бокс, набивать рекорд. Понимаю, что если против меня выйдет профессиональный боксер, то разница в технике сыграет со мной злую шутку.

"Коротыш против высокого парня"

- Что-то изменилось в подготовке? Нарабатываете что-то под бокс?

- Ничего особенного не делаю. Просто стараюсь сконцентрироваться. Когда идет работа с тенью, или на мешке, отключаю удары ногами, только руками комбинирую. Прокручиваю в голове то, что мы деремся по боксу, строю определенный план. Я достаточно много тренировался с ребятами из бокса, поэтому знаю, что это за вид спорта. Так что в основном работаю руками, чтобы не сорваться на проход в ноги или не пробить лоу-кик (смеется). Надеюсь, Михаил тоже об этом помнит.

- Ваш соперник - Михаил Мохнаткин - тоже профессиональный боец ММА. Что можете про него сказать?

- Мы с ним знакомы лично, виделись, общались. Знаю его еще с боевого самбо. Он один из топовых российских бойцов ММА. Приятно, что моим оппонентом будет выходец из ударной техники. Надеюсь, в ринге мы покажем хороший зрелищный бой. Он левша, у него хорошая антропометрия, длинные руки, любит работать на дистанции. Коротыш против высокого парня - посмотрим, что из этого получится.