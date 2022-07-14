Тим Цзю: «Желаю причинить Чарло боль»

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Джермелл ЧАРЛО и сын легендарного свердловского боксера Кости ЦЗЮ Тим ЦЗЮ определились с датой и статусом своего поединка. Бой состоится 28 января 2023 года, а на кону будут стоять все четыре пояса американца.

Тим начал вызывать Джермелла на бой как только Чарло в мае этого года, победив Брайана Кастаньо, стал абсолютным чемпионом мира. Цзю-младший в социальных сетях и через средства массовой информации устроил американцу бесконечный троллинг. В итоге в дело вмешалась одна из боксерских организаций – WBO, которая обязала Чарло провести защиту пояса против Тима Цзю, который в этой боксерской организации имеет статус претендента №1.

Стороны должны были согласовать все условия до 20 июня, но принятие решения затянулось. У Джермелла было несколько вариантов продолжения своей карьеры: в каждой из четырех версий, чемпионом которых он является, есть свои претенденты на пояс, и Чарло мог выбрать любого. Но в итоге он остановился все же на Тиме Цзю.

Вечером 13 июля абсолютный чемпион мира выложил в своих социальных сетях пост, в котором сообщил, что дата следующего боя – 28 января 2023 года. И оставил два флага – американский и австралийский, что намекало на поединок с Цзю (тот родился в Австралии). Правда, довольно быстро чемпион этот пост удалил. Но последовало подтверждение от команды Цзю: компания No Limit Boxing, занимающаяся делами старшего сына Кости Цзю, выложила официальный анонс: 28 января 2023 года Цзю и Чарло проведут поединок, а на кону будут стоять все четыре пояса Джермелла и, соответственно, звание абсолютного чемпиона мира.

Быстрее отца

3 ноября 2001 года 32-летний Костя Цзю, обладавший на тот момент поясами двух организаций (WBA и WBC), встретился с чемпионом IBF Забом Джудой в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе (пояс WBO тогда еще не считался обязательным). Уроженец Серова отправил соперника в нокаут во втором раунде и объединил пояса.

Путь к этой вершине у Кости Цзю был долгим. Выходу на профессиональный ринг предшествовала длительная любительская карьера, которая увенчалась победой на чемпионате мира. А с момента дебюта в профессионалах и до объединительного поединка с Забом Джудой прошло более девяти лет, в течение которых Цзю-старший провел 29 боев.

У сына путь пока получается проще и быстрее. 27-летний Цзю-младший дебютировал в профессиональном боксе в 2016 году и с той поры провел 21 поединок. Все выиграл. Вроде бы идеальный послужной список. Но если взглянуть на соперников Тима, то среди них ни одного громкого имени: ни экс-чемпионов мира, ни хотя бы боксеров из топ-15 рейтинга WBO, в котором Цзю занимает первое место. Почти все бои Тима прошли в Австралии, где он дрался в основном со своими соотечественниками. Единственный выезд в США (там Цзю провел последний поединок против Терелла Гоша) едва не обернулся провалом: в первом раунде Тим побывал в нокдауне. Но затем все же переломил ход боя и одержал победу.

В том, что дорога к чемпионскому бою получилась довольно легкой, нет вины самого Цзю-младшего: он дрался со всеми, кого ему предлагали промоутеры. Сам Тим демонстрировал хороший бокс в своих поединках (за исключением разве что последнего боя) и уверенно побеждал своих соперников. У него хорошие физические данные, большой размах рук, благодаря которому он может работать с дистанции джебом. Ну, и, конечно, функциональное состояние Тима – его отдельное преимущество. Он постоянно оказывает давление на своих соперников, постоянно прессингует и заставляет их прижиматься к канатам.

Теперь Тим может превзойти достижение своего отца. Если Костя больше чем за девять лет забрал три пояса чемпиона мира, то у его сына есть шанс взять сразу четыре титула – и всего за шесть лет профессиональной карьеры.

«Соперник ему по зубам»

Джермелл Чарло – самый серьезный соперник в карьере Цзю-младшего. «Железный человек», как прозвали американца, сегодня входит в список десяти сильнейших боксеров планеты вне зависимости от весовой категории (занимает в нем девятую строчку). Чарло гораздо опытнее Тима: в 2016 году, когда Цзю только дебютировал в боксе, Джермелл уже завоевал свой первый чемпионский титул. В послужном списке американца 37 поединков, 35 побед (19 – нокаутами), 1 ничья и 1 поражение.

Главное преимущество американца – рост. Джермелл очень высокий для своей категории (180 см против 174 см у Цзю) и часто пользуется габаритами, чтобы сдерживать соперников на дистанции. При этом у Чарло довольно мощный удар: в последних пяти боях он четырежды одерживал досрочные победы, а ведь противостояли ему очень достойные боксеры.

Отец Тима – Костя Цзю – не умаляет заслуг Чарло, но считает, что его сын имеет реальный шанс победить американца.

– Тимофей выходит на бой против абсолютного чемпиона мира — конечно, это хороший соперник. Но чем сложнее челлендж, тем интереснее победа. Чарло — хороший, думающий, бьющий боксер, поэтому Тимофею не будет легко. Но в этом и красота боя. Надеюсь, все будет хорошо. Главное, соперник ему по зубам, – приводит слова Кости Цзю РИА Новости.

Сам же Тим, похоже, в своей победе не сомневается.

– Я собираюсь отправиться в Америку на два месяца. Буду готовиться там, получу лучшие спарринги и использую лучшие залы. Я просто буду в форме и готов к поединку. Я хочу забраться на вершину, желаю бросать вызов лучшим здесь. Я знаю, что у меня есть все необходимое для победы. В бою с Чарло я буду маневрировать и не пропускать удары. Буду бить его сильнее, я хочу остановить его. Хочу удосрочить этого парня, желаю причинить ему боль. Чтобы быть великим, тебе надо доказать, что все ошибаются. Вот что необходимо, все просто, – сказал Тим Цзю в эфире австралийского телевидения.