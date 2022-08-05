Боец екатеринбургского клуба упустил второй шанс попасть в UFC

В США состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам Dana White's Contender Series. В этих соревнованиях, где перспективные спортсмены бьются за право получить контракт с лучшей организацией мира – UFC, на сей раз принял участие и боец екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» Шимон СМОТРИЦКИЙ. К сожалению – неудачно.

Шимон начинал свою карьеру в Израиле, где одержал четыре победы, после чего подписал контракт с лигой Bellator. Там он продолжил свою победную серию, выиграв еще два боя. В 2020 году Смотрицкий стал частью команды «Архангел Михаил» и провел следующий поединок в рамках лиги RCC в Екатеринбурге, в котором также одержал победу.

В октябре 2021 года Шимон уже участвовал в Dana White's Contender Series, но проиграл тогда свой поединок Майку Мэллоту, потерпев первое поражение в карьере. Мэллот после того боя подписал полноценный контракт с UFC и уже успел одержать первую победу в лиге.

Шимон же вернулся в Екатеринбург и в декабре 2021 года выступил на турнире RCC 10, где нокаутировал Уильяма Макарио. Столь уверенное выступление позволило бойцу екатеринбургского клуба вновь подраться за контракт с UFC.

В ночь со 2 на 3 августа Шимон провел бой с Билли Гоффом и был близок к тому, чтобы победить: уже на первых секундах. Смотрицкому удалось провести точный хай-кик, после чего соперник оказался в нокдауне. Но добить Гоффа Шимону не удалось. Более того, Билли сумел восстановиться, а в конце раунда одержал досрочную победу: американец выбросил большое количество ударов, после чего Смотрицкий оказался на полу, и рефери остановил поединок. Таким образом, и вторая попытка бойца «Архангела Михаила» получить контракт с UFC не увенчалась успехом.