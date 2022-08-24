В Екатеринбурге пройдут соревнования по тайскому боксу и киокусинкай

Мероприятия проведут с 28 августа по 1 сентября. Фото: афиша, предоставлена департаментом информполитики Свердловской области

В столице Урала пройдут соревнования по тайскому боксу и киокусинкай в рамках XI Летней Спартакиады учащихся 2022 года. Состязаться с 28 августа по 1 сентября будут более 400 спортсменов из РФ.

По словам руководителя Уральского союза боевых искусств Дмитрия Путилина, Екатеринбург по праву называется столицей единоборств. Свердловские власти и социально ориентированные компании оказывают мощную поддержку в проведении крупных любительских стартов и профессиональных турниров в городе и в целом на Урале.

"Сложная ситуация, сложившаяся в настоящий момент с российским спортом, подталкивает переориентироваться на организацию всеми силами всероссийских и межрегиональных соревнований, которые бы поддерживали уровень мастерства наших единоборцев", – отметил Дмитрий Путилин.

Программа мероприятия:

29 августа

13:00-20:00 — поединки по тайскому боксу;

30 августа

10:00-16:00 — поединки по киокусинкай;

13:00-16:00 — поединки по тайскому боксу;

16:00-16:30 — торжественная церемония открытия;

16:30-20:00 — поединки по тайскому боксу.

31 августа

10:30-16:00 — поединки по киокусинкай и церемония награждения;

13:00-16:00 — финальные поединки по тайскому боксу и церемония награждения.

Все мероприятия пройдут в спортивном комплексе "Родина", по адресу ул. Ильича, 67а.