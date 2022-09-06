Второй титульный шанс Шавката Рахимова

Фото: Пресс-служба RCC Boxing Promotions

Екатеринбургский боксер Академии единоборств РМК и RCC Boxing Promotions Шавкат РАХИМОВ получил второй титульный бой в своей профессиональной карьере: 5 ноября в Абу-Даби он встретится с британцем Джо КОРДИНОЙ за титул чемпиона мира по версии IBF во втором полулегком весе (до 58,97 кг).

Рахимов выходит на титульный поединок во второй раз в своей карьере. В феврале 2021 года Шавкат боксировал в США за тот же титул чемпиона мира по версии IBF, который тогда был вакантным. Соперником екатеринбуржца был американец Джозеф Диаз. Интересно, что оппонент Рахимова не сумел влезть в нужную весовую категорию перед поединком, поэтому пояс стоял на кону только для Шавката: в случае победы он становился чемпионом мира. Поединок получился близким, и по итогам 12 раундов судьи зафиксировали ничью, а титул так и остался вакантным.

В декабре 2021 года Шавкат вернулся на ринг: в Екатеринбурге на площадке КРК «Уралец» он провел рейтинговый бой против Сардора Музаффарова и одержал в нем уверенную победу. И вот, спустя полгода, Рахимов вновь получил свой шанс на титул.

Судьба пояса, за который боксировали Шавкат и Джозеф Диаз, развивалась стремительно. В ноябре IBF провела еще один поединок за вакантный пояс, в котором японец Кеничи Огава одолел южноафриканца Азинга Фузиле (стоит отметить, что Фузиле в 2019 году уступил Шавкату Рахимову техническим нокаутом). Однако защитить титул Огава не сумел: 4 июня 2022 года он уже во втором раунде проиграл нокаутом Джо Кордине, который и является на данный момент действующим чемпионом мира по версии IBF.

У 30-летного британца отличный послужной список. Кордина начинал карьеру в любителях, в 2015 году стал чемпионом Европы. На профессиональном ринге он выиграл все 15 поединков, девять – нокаутом.

Шавкат на три года младше своего будущего оппонента. В профессиональном боксе он дебютировал в 2015 году, с тех пор провел 17 поединков, в 16 одержал победы (одна ничья в титульном бою). Сейчас Шавкат отправился в США, где часть подготовки к предстоящему поединку будет проводить под руководством легендарного тренера Фредди Роуча.

Бой Шавката Рахимова и Джо Кордины станет одним из основных событий вечера профессионального бокса в Абу-Даби. В главном поединке турнира сойдутся россиянин Дмитрий Бивол и мексиканец Хильберто Рамирес. Для Дмитрия это будет уже четвертая защита титула суперчемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79,38 кг), один из своих титульных поединков он проводил в Екатеринбурге в декабре 2021 года.

Попытка №3 Предстоящий бой Шавката Рахимова – третья попытка боксеров Академии единоборств РМК и RCC Boxing Promotions завоевать титул чемпиона мира. Первым на поединок за пояс по версии WBC в легком весе (до 61,24 кг) вышел Заур Абдуллаев: 13 сентября 2019 года он провел громкий бой с американским спортсменом Дэвидом Хэйни на площадке «Мэдисон сквер гарден» в Нью-Йорке. Тот поединок закончился для Абдуллаева катастрофой: после четвертого раунда угол Заура отказался от продолжения боя, а уже после выяснилось, что у Абдуллаева перелом орбитальной кости. К слову, Хэйни на данный момент является абсолютным чемпионом мира в легком весе, удерживая все четыре чемпионских титула. 13 февраля 2021 года за титул чемпиона мира по версии IBF дрался Шавкат Рахимов, но его поединок за вакантный пояс завершился вничью, а пояс так и остался вакантным.