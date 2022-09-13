На «Мясника» бросили «Динамит»

Никита Цзю вместе со своей командой. Фото: No Limit Boxing

24-летний Никита ЦЗЮ по прозвищу «Мясник» готовится выйти на профессиональный ринг уже в четвертый раз в 2022 году. Младший сын легендарного свердловского боксера Кости ЦЗЮ встретится в Австралии со своим ровесником – местным боксером Дарконом «Динамитом» ДРАЙДЕНОМ.

«Мясник»

Профессиональная карьера Никиты Цзю развивается очень стремительно. Свой первый поединок он провел всего шесть месяцев назад, нокаутировав австралийца Аарона Стала.

В мае Никита во второй раз вышел на ринг и разобрался в первом раунде с еще одним австралийцем – Мэйсоном Смитом.

Самый сложный бой в карьере Никиты прошел 20 июля. Опять же в Австралии он встречался с местным боксером Беном Хорном в так называемой «Битве братьев». Дело в том, что в 2018 году в ринге сошлись старшие братья Цзю и Хорна – Тим и Джефф. Тогда победа досталась Тиму, так что его младшему брату нужно было выступить не хуже.

Никита старался и третий поединок на профессиональном ринге завершить досрочно. В первых трех раундах он доминировал, вел поединок и не давал никаких шансов своему сопернику. Во второй половине боя Цзю-младший чаще раскрывался, шел в размены и хотел финишировать Хорна, но Бен справлялся с атаками, а в последнем раунде и вовсе ни в чем не уступал Никите. Закончили поединок боксеры настоящей дракой в центре ринга, но по итогам шести раундов все судьи отдали победу Цзю-младшему.

«Динамит»

Новый соперник Никиты – австралиец Даркон Драйден. Он, как и Цзю, еще не проиграл ни одного боя (правда, и провел их всего четыре). В оппозиции Цзю уже был один соперник без поражений (Мэйсон Смит), но Никита его не заметил.

Даркон Драйден дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, а свой последний на данный момент бой провел полтора года назад: 31 марта 2021-го он нокаутировал Джэйсона Мидвара во втором раунде. Интересно, что Драйден все бои заканчивал досрочно, а Мидвар был его единственным оппонентом с положительным рекордом (1–0), все остальные его соперники имели в своей карьере больше поражений, чем побед.

Братская помощь

Поединок Цзю и Драйдена состоится 8 октября. Он пройдет в австралийском городе Ньюкасл (Даркон там родился и живет, а Никита проводил бой против Мэйсона Смита).

На всех предыдущих поединках секундантом Никиты был его старший брат – Тим Цзю, который в январе 2023 года проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира против американца Джермелла Чарло. Скорее всего, и в Ньюкасле Тим будет в углу брата.

Сам Цзю-средний сейчас находится на сборах в Таиланде и на днях выложил в социальных сетях совместную фотографию с бывшим чемпионом UFC, бойцом екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» Петром Яном: Петр там же готовится к своему следующему поединку против американца Шона О'Мэйли.