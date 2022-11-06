Боксер из Екатеринбурга Шавкат Рахимов завоевал титул чемпиона мира

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Боксер Академии единоборств РМК Шавкат Рахимов одержал победу в титульном поединке. Спортсмен из Екатеринбурга в девятом раунде отправил в нокаут британца Зелфу Барретта и завоевал пояс чемпиона мира по версии IBF во втором полулегком весе.

Шавкат уверенно начал поединок, занимал центр ринга и постоянно гонял своего соперника. Зелфа же искал шанс на контратаках, в третьем раунде после одного из ударов Барретта Рахимов оступился, а судья неожиданно отсчитал нокдаун. Естественно, Шавкат сумел продолжить бой и вновь стал доминировать. Развязка поединка случилась в девятом раунде: Рахимов достал соперника и отправил его в тяжелый нокдаун. Зелфа с трудом поднялся, но Шавкат тут же обрушил еще несколько ударов, после чего рефери остановил поединок.

Шавкат Рахимов со второй попытки сумел завоевать титул чемпиона мира. В прошлом году он провел поединок с Джозефом Диазом вничью, и титул остался вакантным. На этот раз Рахимов добился победы и стал первым спортсменом RCC Boxing Promotions, который привезет чемпионский пояс в Екатеринбург.