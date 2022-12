Тагир Халилов: «Нет ничего невозможного»

Бой состоялся 3 декабря в столице Филиппин Маниле. Соперником Тагира Халилова стал спортсмен из Таиланда Чорфу Тора Сангтиенну. Поединок проходил по правилам тайского бокса и завершился досрочно, уже в первом раунде, победой россиянина.

В начале боя Тагир Халилов начал активно атаковать и нанес несколько точных ударов, но соперник устоял на ногах. Повалить Чорфу удалось только когда он пошел в атаку: Тагир встретил его правым апперкотом. Чорфа смог подняться, но, судя по его внешнему виду, продолжать поединок не стоило. Рефери остановил бой. Таким образом, наш спортсмен одержал досрочную победу в первом раунде. Теперь в его активе 23 победы и 8 поражений на профессиональном ринге.

В чем секрет успеха – об этом корреспонденту «Областной газеты» Екатерине Хожателевой Тагир Халилов рассказал сегодня, сразу после возвращения в Екатеринбург.

– Тагир, после боя, наверное, пересматривали видео. Как оцениваете своё выступление: чем довольны, а что можно было бы сделать ещё лучше?

– Да, действительно пересмотрел видеозапись боя. Свое выступление оцениваю более, чем хорошо. Мой соперник, таец Чорфа Тор Сангтиенной, начал бой агрессивно, но я дал ему мощный отпор. Выступлением я доволен: закончил бой в первом раунде, слушал «угол», то есть своих секундантов, и работал так, как планировал.

– В этот раз Вам ассистировал Владимир Кузьмин, который и сам выступает на ONE Championship. Как он помог: настраивал на бой или, может, подсказал какие-то тактические приемы?

– В этот раз мой тренер Денис Воинов не смог полететь со мной. Причина банальная – у него закончился загранпаспорт, а новый он получил только в день боя. Поэтому полетел Владимир Кузьмин – мой товарищ, друг по команде, с которым мы постоянно вместе тренируемся и очень давно друг друга знаем. Мне с ним было очень комфортно. Во время самого боя, Владимир, наверное, даже не успел мне что-то сказать, потому что все закончилось уже в первом раунде.

Еще одним ассистентом был Анатолий Малыхин – двойной чемпион, в тяжелом и полутяжелом весе, ONE Championship. Титул в полутяжелом весе он завоевал в этот же день, 3 декабря, когда у меня был бой. Только у него турнир проходил утром, а у меня – вечером. Анатолий в первом раунде нокаутировал Ренье де Риддера из Нидерландов и получил чемпионский пояс.

Так вот, когда я бился, я отчетливо услышал, как он сказал из угла: «Работай апперкот, хорошо заходит». Именно этим ударом я и закончил бой.

– Знаю, за Вас очень волнуется мама. Что она говорит перед боем?

– Перед боем мама говорит напутственные слова, всегда поддерживает и надеется на победу. Раньше от волнения она не могла видеть, как я дерусь, но теперь смотрит каждый бой, как и мой отец, Они за меня болеют, переживают. Отец у меня строгий, он, конечно, к этому очень серьезно относится. Но и я – не маленький мальчик, тайский бокс – не просто хобби, а работа и моя жизнь.

- Кто первым позвонил или написал после победы?

– Я сам связался первым делом со своими родителями, со своей любимой девушкой, с тренером. А так – до сих пор приходит множество сообщений, поздравлений от разных людей – друзей, учеников и просто моих болельщиков.

Вообще, хочу сказать, что мои родители и друзья всегда за меня болеют и поддерживают в любой ситуации – проиграл я или победил.

– Вы реализуете социальный проект «Правильное поколение»: бесплатно тренируете сирот, а также детей из неблагополучных, малоимущих и многодетных семей. Как считаете, Ваша победа повлияет на мотивацию таких ребят заниматься тайским боксом?

– Я реализую проект «Правильное поколение» меньше двух лет, но мои ученики уже выступают на областных, всероссийских турнирах и показывают хорошие результаты.

Я считаю, что для них моя победа – очень большой плюс. Они равняются на меня. После боя именно эти дети одними из первых поздравили, написали мне очень теплые слова. Я даже специально для них записал видеообращение, где сказал, что нет ничего невозможного, какие бы препятствия не возникали на пути, главное – не останавливаться, надо их преодолевать, принимать поражения и идти вперед. И тогда всё будет.

– Чем отличаются бои азиатского промоушена ONE Championship от выступлений на других соревнованиях – в чем особенность?

– Наверное, главная особенность в том, что ONE Championship – один из крупнейших мировых промоушенов. Здесь не бывает легких поединков, потому что выступают только лучшие – те, кто уже добился серьезных результатов в различных видах единоборств.

– У Вас на турнирах ONE Championship уже было два поражения: первое – в бою с действующим чемпионом мира в наилегчайшем весе по муай тай – Родтангом (Таиланд); второе – с Денисом Пуричем, который представляет Канаду. Скажите, после этого, какие выводы Вы для себя сделали: может, изменили систему тренировок?

– По поводу двух поражений. Во-первых, эти два боя у меня были «на коротком уведомлении», то есть я выходил на замену, вместо бойцов, которые не смогли по разным причинам участвовать в турнире и узнавал я об этом всего за неделю или за 10 дней до начала.

Систему тренировок я не менял: я всегда в форме и готов принять любой вызов.

А об этом бое, с Чорфу Тора Сангтиенну, мне сообщили заранее, и я готовился больше месяца, поэтому у меня было время сделать это грамотно, как говорится, под определенного соперника. И вот результат – безоговорочная победа.

– Теперь в планах у Вас взять целых два реванша?

– Я уже уведомил об этом представителей промоушена и думаю, это возможно. Если говорить о бое с Денисом Пуричем, который состоялся 21 октября этого года, я считаю, что не проиграл. Но судьи отдали победу ему. Теперь хочу взять реванш и «расставить все точки над i».

И второй реванш – планирую вновь встретиться с действующим чемпионом по муай тай – Родтангом. У нас с ним был бой по правилам кикбоксинга 26 февраля 2021 года. Он победил раздельным решением судей. Но тогда я выходил на замену его соперника и узнал о турнире всего за неделю. Думаю, если возьму реванш у Пурича, смогу биться и с Родтангом. И конечно, я очень хочу завоевать пояс и стать чемпионом ONE Championship.

Справка «ОГ»:

ONE Championship (ONE более известная как ONE Fighting Championship сокращенно ONE FC) – сингапурская организация, проводящая бои по смешанным боевым искусствам. Штаб-квартира компании расположена в Капланге Сингапур.

ONE Championship сочетает в себе ряд правил Pride, разрешены удары ногами по голове лежачего противника, удары коленями разрешены как в стойке, так и в партере. Также в One Championship разрешены удары локтями в голову.