На любой вкус и цвет

Мамука Усубян (слева) и Алексей Ульянов провели один из самых ярких боев прошлого года. В феврале их ожидает реванш. Фото: Пресс-служба RCC Fair Fight

Екатеринбургские промоутерские компании RCC, RCC Boxing Promotions и RCC Fair Fight определились с графиком первых турниров в 2023 году. Уже сегодня Академия единоборств РМК распахнет свои двери для любителей бокса, смешанных единоборств и кикбоксинга.

Сначала бокс

2022 год закончился для RCC крупнейшим турниром по профессиональному боксу, который состоялся в Екатеринбурге на площадке Дворца игровых видов спорта. Пять тысяч зрителей наблюдали за десятью яркими боями, а в главном событии вечера любимец местной публики Магомед Курбанов победил третьего номера рейтинга WBA в первом среднем весе – венесуэльца Хоана Гонсалеса.

2023 год также откроют именно боксеры. Сегодня, 28 января, в Академии единоборств РМК состоится первый турнир, который будет включать в себя десять боев. Изначально их было 11, а главным противостоянием должен был стать поединок в легком весе (до 61,2 кг) между серебряным чемпионом Азии по версии WBC Вильданом Минасовым и интернациональным чемпионом IBF и интерконтинентальным чемпионом WBA и WBO Вячеславом Гусевым. Но, как это часто бывает в мире единоборств, Вячеслав получил травму и выбыл из карда турнира. Вильдану нашли нового соперника – Шерзоджона Абдураззокова, но этот бой будет уже не главным. А возглавят турнир местный боксер Мухаммад Шехов и Элли Мверанги из Танзании, которые проведут восьмираундовый бой во втором легчайшем весе (до 55,3 кг).

Мухаммад Шехов стал одним из трех боксеров RCC Boxing Promotions, который был восстановлен в рейтинге международной организации WBA после снятия санкций. Теперь он занимает 14-ю строчку, при этом в списке другой организации – WBO – он идет на шестой позиции. Элли Мверанги называют «танзанским нокаутером»: из 12 побед на профессиональном ринге восемь он добыл досрочно. Поэтому для Мухаммада Шехова этот поединок не станет легкой прогулкой.

– В России я всех перебил в своем дивизионе, прошел много сборов, провел много поединков. Я выиграл Гран-при WBO, хочу провести в 2023 году два-три больших боя и выходить на бой за титул чемпиона мира, я готов, – сказал Мухаммад Шехов.

Чемпионы мира по тайскому боксу – в ММА

Боксеры передадут эстафету представителям смешанных единоборств: 4 февраля состоится турнир по ММА – RCC Intro 24. Зрители увидят 12 поединков, в главном событии вечера в клетке встретятся Темирхан Темирханов и Михаил Дорошенко.

Да, на этом турнире не будет таких громких имен, как было на RCC 13 в декабре, когда в «Уральце» проводили бой Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко. Но турниры RCC Intro всегда славятся своими бескомпромиссными поединками, которые зачастую бывают ярче, чем события основных турниров лиги. К примеру, в клетку выйдет второй номер рейтинга российских полулегковесов (до 65,8 кг) Евгений Игнатьев, которому предстоит бой с бразильцем Джованни де Оливейрой. Игнатьев не проигрывает на протяжении пяти лет, последние шесть поединков он завершил нокаутами, поэтому от Евгения фанаты вправе ожидать яркого поединка.

Также одним из интересных противостояний турнира станет бой двух представителей тайского бокса – Хаяла Джаниева и Тадеуша Ружички. Оба достигли больших высот в тайском боксе: были чемпионами мира по разным версиям. Теперь спортсмены приняли решение выступать в смешанных единоборствах. Джаниев и Ружичка любят драться в стойке, что добавляет интереса к этому поединку.

Не обойдется турнир без женского боя. Любовь Сальникова и Владлена Петрова разделят октагон. У обеих спортсменок нет поражений в профессиональной карьере, поэтому каждая из них будет стараться сохранить идеальную статистику.

Турнир RCC Intro 24 будет первым в году, всего же лига планирует провести от 12 до 14 мероприятий по смешанным единоборствам, включая номерные турниры, в которых обычно выступают сильнейшие бойцы страны.

Три титульных боя

А 18 февраля в Екатеринбурге пройдет турнир по профессиональному кикбоксингу – RCC Fair Fight 20. И это будет по-настоящему громкий турнир для любителей этого вида спорта. В главном поединке вечера состоится реванш между чемпионом лиги в легком весе (до 70,3 кг) Мамукой Усубяном и Алексеем Ульяновым. В ноябре 2022 года они уже проводили бой, и Мамука одержал победу решением судей, правда, это решение вызвало большой резонанс, так как многие фанаты посчитали, что победил Ульянов. Усубян не побоялся дать Алексею реванш и намерен доказать всем, что является сильнейшим бойцом лиги в своем весе.

Кроме этого, зрители увидят еще два титульных поединка. Чемпион организации в полулегком весе (до 65,6 кг) Камрян Набати проведет вторую защиту пояса, на этот раз его соперником будет непобежденный Вацлав Сивак. А чемпиону в полусреднем весе (до 77,1 кг) Максиму Сульгину предстоит бой против чемпиона организации Enfusion Мухаммеда Тачасси. Три титульных поединка на одном турнире – такого еще не было в истории екатеринбургской лиги.

Усилит кард турнира друг и секундант Петра Яна - Ильяс Хамзин. Он выступает в смешанных единоборствах, но решил провести бой по правилам кикбоксинга. В соперниках у него оказался мощный бразилец Милсон Кастро, и этот бой не будет легким ни для одного из спортсменов.