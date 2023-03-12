Тим Цзю победил Тони Харрисона и стал временным чемпионом мира

Фото: афиша боя

В Австралии завершился турнир по профессиональному боксу. В главном поединке вечера старший сын известного свердловского боксера Кости Цзю — Тим Цзю – победил американца Тони Харрисона и стал временным чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,85 кг).

Изначально Тим должен был провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с обладателем четырех поясов в этом весе Джермеллом Чарло. Но американец получил серьезную травму и выбыл на неопределенный срок. Тим не стал дожидаться его возвращения и согласился на бой с Тони Харрисоном. Кстати, Харрисон — единственный боксер, побеждавший Чарло на профессиональном ринге.

Тим с первых раундов начал работать первым номером, постоянно шел вперед и заставлял Харрисона отступать. Американец старался держать соперника на дистанции за счет преимущества в росте, но Цзю не замечал джебы Тони и постоянно сближался и атаковал самостоятельно. В третьем раунде Харрисон едва не побывал в нокдауне, Цзю отлично зацепил соперника, а после этого попытался добить его, но Тони спас гонг.

Продолжил доминировать в ринге Тим и в последующих раундах. Практически не давал отдыхать Цзю своему сопернику, постоянно атакуя Харрисона. Тони периодически отвечал и даже доносил удары до цели, но Тима это не смущало. Ближе к середине поединка и в начале второй половины боя Харрисон нашел свою дистанцию, стал больше попадать. Американец по-прежнему работал вторым номером, но стал больше раскрываться, чем на старте поединка.

Цзю продолжал работать в своей манере, продолжал напирать. В девятом раунде Тим зацепил соперника, Тони поплыл, а Цзю тут же принялся добивать соперника и обрушил огромное количество ударов. Харрисон оказался в нокдауне, сумел подняться на ноги, но рефери не дал ему продолжить поединок, зафиксировав победу техническим нокаутом Тима Цзю. Тим стал временным чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе.