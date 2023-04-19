Свердловские спортсмены завоевали четыре медали в первый день чемпионата Европы по самбо

Фото: афиша турнира

В Израиле стартовал чемпионат Европы по самбо. В первый соревновательный день были разыграны медали в 11 весовых категориях (в четырех у женщин и трех у мужчин в спортивном самбо, а также в четырех у мужчин в боевом самбо). Свердловские спортсмены были представлены в четырех из них, и во всех завоевали награды.

Руслан Багдасарян пробился в финал весовой категории до 64 кг. В схватке за золото ему противостоял Мурфаттах Сейдалиев из Азербайджана. Свердловский спортсмен работал первым номером, был постоянно активен и заставил судей дважды наказать Сейдалиева за пассивность, тем самым заработав один балл. Впоследствии Багдасарян дважды бросил соперника на балл и довел дело до уверенной победы — 3:0.

В категории до 98 кг у мужчин Свердловскую область представлял самый титулованный свердловский самбист, шестикратный чемпион мира Альсим Черноскулов. В первом раунде турнира он уступил Арсену Ханджяну из Армении (1:6), после чего в утешительной встрече красивым болевым приемом одолел азербайджанца Ширина Джавадзаде и завоевал бронзовую медаль.

В категории до 59 кг у женщин в финал пробилась молодая свердловчанка Алена Алехина. В финале ей противостояла румынка украинского происхождения Кристина Бондар. Решающая схватка получилась крайне напряженной. Алена уступала по ходу встречи из-за полученного предупреждения, но в итоге сумела заработать единственный балл, который принес ей золото чемпионата Европы — 1:0.

Представитель Свердловской области Уали Куржев пробился в финал категории до 79 кг, где встретился с болгарином Иваном Харковым. На первых же секундах схватки Харков совершил бросок на один балл, но Куржев тут же поднялся в стойку, совершил свой бросок на два балла и вышел на болевой прием. Иван сдался, и Уали завоевал золотую медаль за 30 секунд финальной встречи.

Таким образом, в копилке сборной Свердловской области четыре награды чемпионата Европы после первого соревновательного дня: три золотых медали и одна бронзовая.