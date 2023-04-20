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Спорт / Единоборства
20 апреля 2023, 16:10

Четыре медали в первый день

18-летняя Алена Алехина (вторая слева) с первой международной медалью на взрослом уровне. Фото: Пресс-служба ВФС

18-летняя Алена Алехина (вторая слева) с первой международной медалью на взрослом уровне. Фото: Пресс-служба ВФС

В Израиле стартовал чемпионат Европы по самбо. В первый соревновательный день были разыграны медали в 11 весовых категориях (в четырех у женщин и трех у мужчин в спортивном самбо, а также в четырех у мужчин в боевом самбо). Свердловские спортсмены были представлены в четырех из них, и во всех завоевали награды, три из которых – золотые.

Золотую медаль в весовой категории до 59 кг завоевала юная Алёна Алёхина из Екатеринбурга. В прошлом году она представляла регион на первенстве Европы среди юношей и девушек (до 18 лет) и стала победительницей турнира. В этом году Алена сначала выиграла юниорское (до 20 лет) первенство России, завоевав путевку на первенство мира, а затем стала второй на взрослом чемпионате России и отправилась вместе с национальной командой в Израиль.

В первом раунде турнира Алёна справилась с француженкой Сихам Бузнани, а в полуфинале одолела белоруску Яну Беганскую. Финальная схватка против румынки украинского происхождения Кристины Бондарь получилась самой напряженной. Свердловчанка долгое время уступала из-за полученного предупреждения, но во второй половине схватки все же заработала нужный балл и одержала минимальную победу – 1:0.

Остальные три медали представителей Свердловской области пришлись на мужскую часть соревнований. Руслан Багдасарян (до 64 кг) и Уали Куржев (до 79 кг), выступающие за верхнепышминский клуб «УГМК», уверенно дошли до финалов в своих весовых категориях. В решающей встрече за золото Руслан грамотно разобрался с азербайджанцем Мифаттахом Сейдулаевым: сначала свердловчанин заработал балл, заставив рефери выписать Сейдулаеву два предупреждения, а затем Багдасарян еще дважды бросил соперника на балл и одержал уверенную победу – 3:0. А Уали Куржев заставил всех понервничать. Уже на первых секундах свердловчанин пропустил бросок от болгарина Ивана Харькова. Но опытный Куржев не растерялся, тут же ответил сопернику своим результативным броском, а затем вышел на болевой и вынудил болгарина сдаться.

Еще одну медаль в копилку сборной региона принес самый титулованный свердловский самбист, шестикратный чемпион мира Альсим Черноскулов. Жребий свел 39-летнего Черноскулова в первом круге с будущим победителем турнира – Арсеном Ханджияном. Схватка сложилась не в пользу свердловского спортсмена (1:6), и Альсим отправился в утешительные встречи. Там он красивым болевым приемом одолел Ширина Джавадзаде из Азербайджана и завоевал бронзовую медаль.

Во второй соревновательный день Свердловскую область на чемпионате Европы представят Владимир Гладких (до 58 кг), Али Турсунов (до 71 кг), Антон Брачев (свыше 98 кг), Екатерина Оноприенко (до 65 кг) и Алёна Прокопенко (до 80 кг).

  • Опубликовано в №85 от 21.04.2023 
Областная газета Свердловской области
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