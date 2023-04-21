Девять из девяти

Владимир Гладких (в центре) в пятый раз стал победителем чемпионата Европы. Фото: Пресс-служба ВФС

В Израиле завершился чемпионат Европы по самбо. В турнире принимали участие девять свердловских спортсменов, и все девять завоевали медали соревнований. Семь из них – золотые.

«Областная газета» (в номере за 21 апреля) уже писала, что в первый день турнира представители региона добыли четыре награды, три из которых были высшей пробы. Победителями чемпионата Европы стали Алёна Алёхина (до 59 кг), Руслан Багдасарян (до 64 кг) и Уали Куржев (до 79 кг), а шестикратный чемпион мира Альсим Черноскулов завоевал бронзу в категории до 98 кг.

Во второй и заключительный соревновательный день в борьбу за медали вступили еще пять свердловчан.

Четырехкратный чемпион Европы и чемпион мира-2020 Владимир Гладких приехал в Израиль одним из главных фаворитов в своей весовой категории (до 58 кг). Верхнепышминец уверенно дошел до финала, где встретился с грузином Вахтангом Чидрашвили: именно с ним Владимир боролся в финале и на прошлом чемпионате Европы. Схватка получилась напряженной, соперники ждали ошибки друг друга, и первым ее допустил Чидрашвили. Вахтанг попытался провести бросок с колен, но Гладких защитился и тут же перешел на болевой прием. Через несколько секунд грузин сдался, а Гладких оформил пятую победу на чемпионатах Европы.

Также в финал категории до 65 кг у женщин пробилась екатеринбурженка Екатерина Оноприенко. В решающей схватке она встретилась с белорусской Даниэлой Ждан. В первой половине встречи инициативой владела Ждан, которая была активнее и даже сумела совершить результативный бросок, правда, после совещания судьи отменили показанный балл. Во второй половине схватки активнее была Екатерина, она дважды бросила соперницу на балл и стала чемпионкой Европы.

Еще один представитель верхнепышминского клуба «УГМК» Али Турсунов катком прошелся по весовой категории до 71 кг. В финале он встретился с Владиславом Саяпиным из Белоруссии, и уже на первой минуте набросал соперника на семь баллов. Оставалось лишь довести дело до победы, и Турсунов, выполнив удержание, победил досрочно и завоевал золотую медаль турнира.

По похожему сценарию проходил финал в категории до 80 кг у женщин, где представительница Екатеринбурга Алёна Прокопенко в самом начале встречи набрала шесть баллов в схватке с Леа Катариной Гобек из Хорватии. Правда, в отличие от Турсунова, Алёна просто спокойно довела дело до победы по очкам и второй год подряд выиграла чемпионат Европы.

В самой тяжелой весовой категории у мужчин (свыше 98 кг) Свердловскую область представлял Антон Брачев. В первом раунде он встречался с огромным румыном Даниэлем Натя, который весит 170 кг. Румын вел 1:0 практически всю встречу, но за пять секунд до конца Антон заработал спасительный балл и одержал победу в этом противостоянии. В упорном полуфинале Антон проиграл грузину Гиорги Кавтарадзе, а в схватке за бронзу одолел итальянца Федерико Каванну и стал призером чемпионата Европы.

Таким образом, на взрослом чемпионате Европы свердловские спортсмены выступили со стопроцентным результатом: все девять представителей региона завоевали медали, а семь из них стали чемпионами турнира. Интересно, что в прошлом году делегация региона была значительно меньше: всего три спортсмена боролись на чемпионате Европы, и все трое завоевали золотые медали.

Впереди еще три соревновательных дня. В Израиле состоятся первенства Европы среди кадетов (до 16 лет), юношей и девушек (до 18 лет) и юниоров и юниорок (до 20 лет), в которых примут участие 11 свердловских самбистов.