1200 ударов на двоих

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Боксер екатеринбургской Академии единоборств РМК и «RCC Boxing Promotions» Шавкат РАХИМОВ не сумел защитить пояс чемпиона мира по версии IBF во втором полулегком весе (до 58,97 кг). В субботу уралец провел яркий поединок с валлийцем Джо КОРДИНОЙ в Кардиффе и уступил раздельным решением судей.

Дома и стены помогают. И судьи

Поединок против Джо Кордины должен был стать для Рахимова главной проверкой в карьере. Осенью 2022 года обладатель титула чемпиона мира Кордина и претендент Рахимов должны были провести бой, но валлиец получил травму и выбыл на долгий срок. IBF лишила непобежденного чемпиона титула и разыграла его между Шавкатом и британцем Зелфой Барретом. Рахимов нокаутировал соперника в девятом раунде и стал первым боксером Академии единоборств РМК, который привез чемпионский пояс в Екатеринбург.

Кордина тем временем залечил травму и вышел на бой с Шавкатом Рахимовым в статусе главного претендента. У валлийца было 15 побед в 15 поединках, а чемпионский титул он завоевал, отправив японца Кеничи Огаву в глухой нокаут. Но главным преимуществом Кордины на предстоящий поединок были не его результаты, а место проведения боя – родина Джо – Кардифф. И, вероятно, Рахимов понимал, что для победы необходимо либо финишировать соперника, либо забирать абсолютно каждый раунд по очкам. Если бой получится близким, победить у британца по очкам на его территории – практически нереально.

Шавкат напирал, Кордина – клинчевал

Сам бой получился ярким и запоминающимся. Рахимов старался напирать и действовать первым номером, но во втором раунде нарвался на левый боковой от Кордины и оказался в нокдауне. Несмотря на этом, Шавкат продолжил активно атаковать, работал сериями и выбрасывал много ударов. Джо отвечал Рахимову своими ударами и, как принято у британцев, вел грязный бой: много клинчевал, бил после команды рефери, наносил запрещенные удары, но при этом не получал никаких предупреждений от судьи. В пятом раунде у Шавката был реальный шанс закончить бой досрочно. Рахимову удалось «потрясти» валлийца своим ударом, но на добивание не хватило времени: за Кордину сыграл гонг.

Во второй половине боя Шавкат замедлился, было видно, как тяжело давался ему поединок, но при этом Рахимов по-прежнему наносил больше ударов, чем соперник. Кордина работал точечно, резко включаясь в свои атаки. За 12 раундов поединка боксеры наколотили друг по другу более 1200 ударов – это фантастический показатель. К концу поединка у Рахимова «заплыл» глаз, Кордина продолжал пробивать джеб именно в поврежденный глаз, но Рахимов по-прежнему напирал.

В итоге судьба победителя решалась на судейских записках, и решение рефери вызвало недоумение. Один судья отдал победу Рахимову – 116:111, два других – Кордине – 115:112 и 114:113. Такой разброс в подсчете очков действительно выглядит странным, но итоговое решение, увы, было предсказуемым: под напором британской публики два рефери все же отдали предпочтение местному боксеру, который вернул себе титул и продолжает оставаться непобежденным боксером.

Такой близкий бой с Кординой мог бы послужить поводом для незамедлительного реванша, но вряд ли Кордина будет заинтересован еще раз рисковать в поединке с Рахимовым. Вероятнее всего, Джо выберет себе претендента попроще, а Шавкату придется возвращать себе звание обязательного претендента в поединках с другими топовыми боксерами дивизиона. Если бы бой проходил не на территории Кордины, вполне возможно, что Шавкат вернулся бы в Екатеринбург с поясом. Но таков боксерский бизнес, теперь Рахимову вновь придется строить лестницу к титулу. Один раз ему это удалось: после ничейного поединка с Джозефом Диазом Шавкат был вынужден провести еще один поединок, прежде чем получить следующий титульный шанс.

В тему 6 мая в Екатеринбурге состоится большой вечер профессионального бокса. Возглавят международный турнир топовые боксеры первого среднего веса (до 69,85 кг) – пятый номер рейтинга WBA Магомед Курбанов и второй номер рейтинга француз Мишель Соро. Спортсмены должны были встретиться между собой еще в 2019 году за титул чемпиона мира WBA, но Курбанов не смог прилететь во Францию из-за проблем с визой. Спустя три с половиной года этот поединок все же состоится в столице Урала, и победитель укрепит свои позиции в мировом рейтинге и будет одним из главных претендентов на чемпионский пояс.