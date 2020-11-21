Елизавета Туктамышева победила на Гран-при в Москве. Анастасия Гулякова - с бронзой

Скриншот трансляции Первого канала

В Москве завершился этапа мировой серии Гран-при Rostelecom Cup. Последними на арене «Мегаспорт» уже по традиции выступали женщины. Победу одержала Елизавета Туктамышева (223,39), серебро у Алёны Косторной (220,78). А третьей стала Анастасия Гулякова (199,03).

Анастасия Гулякова сегодня показала очень удачный прокат. У фигуристки получились все прыжки, однако судьи усмотрели несколько недокрутов. Очень жаль, потому что были и настроение, и драйв. Конечно, четыре недокрута сказались на оценке, но она всё же осталась довольно высокой - 128,96. Сумма - 199,03.

Следом за Анастасией на лёд вышла Александра Трусова. Саша была настроена на борьбу, но, увы, четверные сегодня у "русской ракеты" не задались. Сначала была серьёзная ошибка на приземлении сальхова, затем падение с лутца и тулупа. Тулуп в каскаде с тройным сальховым она всё же приземлила. За произвольную Трусова получила 128,12. В сумме - 198,93. Что позволило Анастасии Гуляковой обойти Сашу.

Елизавета Туктамышева начала с блестяще исполненного каскада тройной аксель - двойной тулуп. Затем она прыгнула ещё один триксель, но была помарка на приземлении - степ-аут. В остальном - программа получилась шикарно! Зал приветствовал её стоя. И абсолютно заслуженно, поскольку это был лучший её прокат в сезоне. 148,69 балла в произвольной, 223,39 - в сумме.

Алёна Косторная выступала сразу после триумфа Туктамышевой, но ей не привыкать к такому накалу страстей. Алёна, как уже было понятно заранее, не стала прыгать тройной аксель и в произвольной, сделав выбор в пользу чистого проката. Однако у Алёны сегодня нашли два недокрута. Также было ощущение, что всё-таки к конце программы сил у Алёны осталось уже немного, пришлось потерпеть, всё-таки спортсмены ещё только входят в форму. Судьи долго думали и решили, что победу одержала Туктамышева. Баллы Алёны - 141,94. Сумма - 220,78.