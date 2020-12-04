Без Косторной и Туктамышевой: состав на пятый этап Кубка по фигурному катанию и обновлённое расписание

Скриншот трансляции Первого канала

Завтра в Москве стартует пятый этап Кубка России по фигурному катанию. На лёд «Мегаспорта» должны выйти Камила Валиева, Анастасия Тараканова, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов и другие спортсмены. Соревнования из-за угрозы заражения COVID-19 пройдут без зрителей.

На этом этапе в женском одиночном катании мы также должны были увидеть Алёну Косторную, Елизавету Туктамышеву и Анастасию Гулякову. Однако сегодня стало известно, что коронавирусом заболела Алёна, ранее сообщалось, что положительный текст сдала и Елизавета. Что касается Гуляковой, то её в стартовой заявке нет, вероятно, потому что она была контактной с заразившимися ковидом.

Заразился коронавирусом также Дмитрий Алиев, в стартовой заявке не оказалась Михаила Коляды (вероятно, как контактного). Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро пропустят этап из-за простуды, не увидим мы и Александры Степановой и Ивана Букина.

Напомним, что в этом сезоне на чемпионат России планировали допустить только тех, кто примет участие в двух этапах из пяти в рамках Кубка России, и наберёт необходимую сумму баллов. Однако многие фигуристы так и не смогли выступить на двух этапах, некоторые из сильнейших не катались ни на одном. Вероятно, ФФККР придётся делать исключения, об этом, скорее всего, мы узнаем как раз после пятого этапа Кубка.

Хотя, надо признать, что и само проведения чемпионата России теперь под большим вопросом.