Чемпионат России по фигурному катанию: ставка только на здоровье?

Анастасия Мишина и Александр Галлямов - в лидерах общего зачёта Кубка России, у них 36 баллов. Такой же результат у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина. Фото: Александр Козик

В Москве завершился пятый этап Кубка России по фигурному катанию. Это был заключительный отборочный турнир перед чемпионатом страны, который через две недели стартует в Челябинске.

В нынешнем году, напомним, отечественная Федерация фигурного катания на коньках решила: поскольку из-за пандемии спортсмены в первой половине сезона не могли выступать на международных соревнованиях, сборная на чемпионат России будет впервые сформирована по результатам Кубка России. Каждый фигурист должен был принять участие в двух этапах из пяти и набрать необходимую сумму баллов. Но… жизнь довольно серьёзно перекроила эту схему. Да, есть спортсмены, которым удалось выступить на двух этапах, однако большая часть из-за коронавируса, сезонных болезней и травм (сказалась весенняя пауза без тренировок на льду) каталась либо на одном этапе, либо не доехала до соревнований вовсе. И среди этого большинства, конечно же, есть лидеры команды, без которых чемпионат России проводить не имеет смысла. И для них федерацией, вопреки предсезонным заверениям, всё же будут сделаны исключения.

Вот только поможет ли это? На пятый этап в Москве был заявлен очень сильный состав, турнир обещал стать одним из самых напряжённых в плане конкуренции. Но почти половина из этих фигуристов выступить в столице не смогла: Елизавета Туктамышева и Глеб Лутфуллин из группы Алексея Мишина сдали положительный тест на COVID-19, из-за чего также не допустили тренирующихся с ними на одном льду уроженку Ревды Анастасию Гулякову и Михаила Коляду. Коронавирус выявлен у Дмитрия Алиева и Алёны Косторной – действующих чемпионов Европы.

Танцевальная пара Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро и спортивный дуэт Александра Бойкова и Дмитрий Козловский пропустили этап из-за простуды – в первом случае у партнёра, во втором – у партнёрши. Александра Степанова и Иван Букин (танцы) ещё не восстановились после того, как перенесли ковид. Пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов не выступили на московском льду, поскольку партнёрша переболела пневмонией.

До чемпионата России, повторимся, осталось ровно две недели. Нет никаких гарантий, что спортсмены успеют восстановиться, и само проведение в декабре главного национального старта теперь под вопросом.

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что его ведомство на это решение влиять не будет, ответственность на себя должна взять Федерация фигурного катания на коньках. Билеты на мероприятие пока продаются (разрешено заполнить треть челябинской арены «Трактор»).

Что касается уральских фигуристов, то они обеспечили себе попадание на чемпионат страны. С самими большими баллами общего зачёта Кубка России на ЧР прошли Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Осенью Александр тоже успел переболеть коронавирусом, но восстановился. Пара победила на этапах в Казани и в Москве. Как раз на заключительном пятом этапе этим спортсменам пришлось по большому счёту соревноваться самим с собой, поскольку пары, которые могут им навязать борьбу, в столице не выступали. Кроме того, этот турнир прошёл без зрителей.

– После выступления в Москве у нас остались смешанные чувства. Рады, что получилось положительно откатать наши программы. Но очень непривычно, что в «Мегаспорте» не было зрителей. Организаторы, чтобы как-то улучшить атмосферу, придумали интересную идею – интершум, – поделился впечатлениями после проката Александр Галлямов.

Уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых завоевала бронзу на первом этапе в Сызрани и на третьем в Сочи и, естественно, забронировала себе выход на челябинский лёд. Анастасия Гулякова заняла пятое место на этапе в Сочи и не смогла выступить в Москве. Но у Насти также есть бронза международного этапа Гран-при, что обеспечивает ей место на ЧР.

У Майи Хромых на Кубке России две бронзы и 28 баллов. В общем зачёте она делит пятую строчку с Анной Фроловой. Фото: Скриншот трансляции Первого канала

Довольно неожиданно с двумя бронзовыми медалями Кубка на национальный чемпионат проходит танцевальная пара из нашей области – Софья Карташова и Илья Карпов. Мы понимаем, что будь в строю лидеры, свердловский дуэт так высоко бы не поднялся, но сослагательное наклонение в данном случае уже неуместно, ведь результат достигнут.

А на чемпионате России всё-таки хотелось бы увидеть настоящую борьбу, в которой победит сильнейший, а не тот, кто просто будет иметь возможность приехать и выступить. Тем более что призеры ЧР должны представлять страну на международных соревнованиях. Если они, конечно, состоятся.

Победители пятого этапа Кубка России: Женщины: Камила Валиева (254.86) Мужчины:Пётр Гуменник (247.14) Пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов (232.47) Танцы на льду:Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин (204.98)

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