Расписание чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске

Анна Щербакова является двукратной чемпионкой страны. Покорится ли ей челябинский лёд? Фото: Александр Козик

Ровно через две недели в Челябинске стартует чемпионат России по фигурному катанию. На Урал приедут сильнейшие спортсмены страны, которые будут бороться за медали ЧР, а также за возможность представлять страну на международной арене.

В этом году чемпионат в Челябинске предваряли пять этапов Кубка России. Фигуристы должны были принять участие в двух из них, чтобы отобраться на главный национальный турнир. Однако ситуация такова, что для многих всё же придётся сделать исключение, так как из-за коронавируса, сезонных болезней и травм далеко не все спортсмены смогли принять участие в двух этапах Кубка России.

На данный момент Федерация фигурного катания на коньках России планирует провести турнир, продаются билеты (разрешено заполнить треть челябинской арены «Трактор»). Но всё же нельзя исключать, что ситуация может измениться.