Расписание чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске

Ровно через две недели в Челябинске стартует чемпионат России по фигурному катанию. На Урал приедут сильнейшие спортсмены страны, которые будут бороться за медали ЧР, а также за возможность представлять страну на международной арене.
В этом году чемпионат в Челябинске предваряли пять этапов Кубка России. Фигуристы должны были принять участие в двух из них, чтобы отобраться на главный национальный турнир. Однако ситуация такова, что для многих всё же придётся сделать исключение, так как из-за коронавируса, сезонных болезней и травм далеко не все спортсмены смогли принять участие в двух этапах Кубка России.
На данный момент Федерация фигурного катания на коньках России планирует провести турнир, продаются билеты (разрешено заполнить треть челябинской арены «Трактор»). Но всё же нельзя исключать, что ситуация может измениться.
Расписание чемпионата России в Челябинске (время МСК)*
24 декабря
12:00 – мужчины, короткая программа
14:50 – танцы на льду, ритм-танец
17:15 – пары, короткая программа
25 декабря
11:30 – танцы на льду, произвольный танец
14:15 – мужчины, произвольная программа
17:20 – женщины, короткая программа
26 декабря
14:30 – пары, произвольная программа
17:00 – женщины, произвольная программа
*Трансляции покажут на сайте Первого канала, частично в телеэфире.