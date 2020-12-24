Женщины. Прямая трансляция. Короткая программа. Чемпионат России

Завтра в Челябинске на чемпионате России по фигурному катанию короткую программу представят женщины. На лёд арены «Трактор» выйдут сильнейшие спортсменки нашей страны.
Трансляция начнётся 25 декабря в 17:20 (по московскому времени).
Порядок выхода на лёд:
Состав участниц чемпионата России:
1. Валиева Камила, Москва
2. Гулякова Анастасия, Санкт-Петербург
3. Константинова Станислава, Санкт-Петербург
4. Костина Валерия, Тульская область
5. Молчанова Станислава, Краснодарский край
6. Нугуманова Елизавета, Санкт-Петербург
7. Онищенко Арина, Санкт-Петербург
8. Самодурова Софья, Санкт-Петербург
9. Талалайкина Мария, Санкт-Петербург
10. Тараканова Анастасия, Москва
11. Трусова Александра, Москва
12. Туктамышева Елизавета, Санкт-Петербург
13. Усачёва Дарья, Москва
14. Фролова Анна, Москва
15. Хромых Майя, Москва
16. Цибинова Ксения, Москва
17. Щербакова Анна, Москва
Напомним, что в этом сезоне на чемпионат России планировали допустить только тех, кто примет участие в двух этапах из пяти в рамках Кубка России, и наберёт необходимую сумму баллов. Однако многие фигуристы так и не смогли выступить на двух этапах, некоторые из сильнейших не катались ни на одном. Свою роль сыграл коронавирус, а также сезонные болезни. У многих были травмы. Поэтому ФФККР сделала для этих спортсменов исключение.
Тем не менее давайте посмотрим, как выглядит рейтинг лучших фигуристок по итогам Кубка России (первое и пятое место разделили две девушки):
|1
|Анна ЩЕРБАКОВА
|Россия
|36.00
|1
|Александра ТРУСОВА
|Россия
|36.00
|3
|Камила ВАЛИЕВА
|Россия
|34.00
|4
|Дарья УСАЧЁВА
|Россия
|30.00
|5
|Анна ФРОЛОВА
|Россия
|28.00
|5
|Майя ХРОМЫХ
|Россия
|28.00
И пока мы в предвкушении выступлений фигуристок в Челябинске, отмотаем год, чтобы вспомнить, как были распределены медали чемпионата России в Красноярске.
1. Анна Щербакова (261,87)
2. Алёны Косторной (259,83)
3. Александры Трусовой (226,34)