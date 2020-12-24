Женщины. Прямая трансляция. Короткая программа. Чемпионат России

Фото: Александр Козик

Завтра в Челябинске на чемпионате России по фигурному катанию короткую программу представят женщины. На лёд арены «Трактор» выйдут сильнейшие спортсменки нашей страны.

Трансляция начнётся 25 декабря в 17:20 (по московскому времени).

Порядок выхода на лёд:

Состав участниц чемпионата России: 1. Валиева Камила, Москва 2. Гулякова Анастасия, Санкт-Петербург 3. Константинова Станислава, Санкт-Петербург 4. Костина Валерия, Тульская область 5. Молчанова Станислава, Краснодарский край 6. Нугуманова Елизавета, Санкт-Петербург 7. Онищенко Арина, Санкт-Петербург 8. Самодурова Софья, Санкт-Петербург 9. Талалайкина Мария, Санкт-Петербург 10. Тараканова Анастасия, Москва 11. Трусова Александра, Москва 12. Туктамышева Елизавета, Санкт-Петербург 13. Усачёва Дарья, Москва 14. Фролова Анна, Москва 15. Хромых Майя, Москва 16. Цибинова Ксения, Москва 17. Щербакова Анна, Москва

Напомним, что в этом сезоне на чемпионат России планировали допустить только тех, кто примет участие в двух этапах из пяти в рамках Кубка России, и наберёт необходимую сумму баллов. Однако многие фигуристы так и не смогли выступить на двух этапах, некоторые из сильнейших не катались ни на одном. Свою роль сыграл коронавирус, а также сезонные болезни. У многих были травмы. Поэтому ФФККР сделала для этих спортсменов исключение.

Тем не менее давайте посмотрим, как выглядит рейтинг лучших фигуристок по итогам Кубка России (первое и пятое место разделили две девушки):

1 Анна ЩЕРБАКОВА Россия 36.00 1 Александра ТРУСОВА Россия 36.00 3 Камила ВАЛИЕВА Россия 34.00 4 Дарья УСАЧЁВА Россия 30.00 5 Анна ФРОЛОВА Россия 28.00 5 Майя ХРОМЫХ Россия 28.00