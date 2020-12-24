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24 декабря 2020, 10:46

Женщины. Прямая трансляция. Короткая программа. Чемпионат России

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

Завтра в Челябинске на чемпионате России по фигурному катанию короткую программу представят женщины. На лёд арены «Трактор» выйдут сильнейшие спортсменки нашей страны.

Трансляция начнётся 25 декабря в 17:20 (по московскому времени).

Порядок выхода на лёд:

Состав участниц чемпионата России:

1. Валиева Камила, Москва

2. Гулякова Анастасия, Санкт-Петербург

3. Константинова Станислава, Санкт-Петербург

4. Костина Валерия, Тульская область

5. Молчанова Станислава, Краснодарский край

6. Нугуманова Елизавета, Санкт-Петербург

7. Онищенко Арина, Санкт-Петербург

8. Самодурова Софья, Санкт-Петербург

9. Талалайкина Мария, Санкт-Петербург

10. Тараканова Анастасия, Москва

11. Трусова Александра, Москва

12. Туктамышева Елизавета, Санкт-Петербург

13. Усачёва Дарья, Москва

14. Фролова Анна, Москва

15. Хромых Майя, Москва

16. Цибинова Ксения, Москва

17. Щербакова Анна, Москва

Напомним, что в этом сезоне на чемпионат России планировали допустить только тех, кто примет участие в двух этапах из пяти в рамках Кубка России, и наберёт необходимую сумму баллов. Однако многие фигуристы так и не смогли выступить на двух этапах, некоторые из сильнейших не катались ни на одном. Свою роль сыграл коронавирус, а также сезонные болезни. У многих были травмы. Поэтому ФФККР сделала для этих спортсменов исключение.

Тем не менее давайте посмотрим, как выглядит рейтинг лучших фигуристок по итогам Кубка России (первое и пятое место разделили две девушки):

1Анна ЩЕРБАКОВАРоссия36.00
1Александра ТРУСОВАРоссия36.00
3Камила ВАЛИЕВАРоссия34.00
4Дарья УСАЧЁВАРоссия30.00
5Анна ФРОЛОВАРоссия28.00
5Майя ХРОМЫХРоссия28.00

И пока мы в предвкушении выступлений фигуристок в Челябинске, отмотаем год, чтобы вспомнить, как были распределены медали чемпионата России в Красноярске.

Фото: Александр Козик

1. Анна Щербакова (261,87)

2. Алёны Косторной (259,83)

3. Александры Трусовой (226,34)

Областная газета Свердловской области
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