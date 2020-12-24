Михаил Коляда идёт на первом месте после короткой программы на чемпионате России

Фото: Александр Козик

В Челябинске стартовал чемпионат России по фигурному катанию. Лидерство после короткой программы у мужчин захватил Михаил Коляда (102,48), на второй позиции Макар Игнатов (98,30), третий - Марк Кондратюк (90,88).

Две первые разминки у мужчин заставили болельщиков поволноваться. Было много падений, некоторые из них совсем не обязательные. С вращений упали Артём Ковалёв и Евгений Семененко, при очень музыкальном, артистичном катании ошибки допустил Пётр Гуменник, явно претендовавший на более высокий результат.

Но уверенный прокат показал Макар Игнатов, выступавший вторым. Макару немного не хватало скорости, однако практически со всеми элементами он справился. Судьи поставили фигуристу 98,30 балла.

Достойное катание показал сегодня и Марк Кондратюк, неожиданно для многих обойдя очень сильных соперников. Баллы Марка 90,88.

А безоговорочным лидером сегодня был Михаил Коляда. Ему покорились все прыжки, включая четверной. Была небольшая помарка сразу после первого каскада, практически на ровном месте. Но Михаил доказал, что это была лишь случайность, докатав программу блестяще. Его оценки - 102, 48.