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25 декабря 2020, 15:58

Александра Степанова и Иван Букин - чемпионы России

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

В Челябинске на чемпионате России по фигурному катанию первыми комплект наград разыграли танцоры. Победу одержала пара Александра Степанова и Иван Букин (220,16), серебро завоевали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (210,94). Бронза у Анастасии Скопцовой и Кирилла Алёшина (196,97).

Первый день для танцоров стал очень неожиданным, фигуристы очень волновались, поэтому допускали много ошибок. И сегодня им нужно было показать, кто на что способен, кто достоин медалей чемпионата страны. 

Аннабель Морозов и Андрей Багин выступали во второй разминке, поскольку после ритм-танца занимали только седьмое место. Произвольный танец им удался, обошлось без неприятных сюрпризов. Судьи высоко их оценили - 120, 69. Сумма - 182,86

В сильнейшей разминке первыми на лёд вышли Софья Шевченко и Игорь Ерёменко. И они сегодня были очень хороши. Пожалуй, единственный недочёт этой пары - передержанная поддержка в начале программы. Их баллы: 116,46, сумма 194,29. Они проиграли Аннабель и Андрею произвольную, но запаса хватило им, чтобы стать выше в итоговом зачёте. 

А вот Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину сегодня опять не повезло на твизлах, но на этот раз была грубая ошибка партнёрши. Очень жаль, потому что они могли побороться за третью позицию. Их оценка: 114,67. Сумма - 192,68

Не без помарок обошлось и у Анастасии Скопцовой и Кирилла Алёшина, но это были, конечно, мелочи по сравнению с предыдущей парой. И было ясно, что запаса им хватит, чтобы взойти на третью ступень пьедестала. Их оценка за произвольный танец: 116,78. Сумма - 196,97.

Стоя сегодня зрители приветствовали пару Александра Степанова и Иван Букин. И ребята абсолютно этого достойны, они выдали потрясающий прокат. Да, программа оставлена с прошлого года, но за этот год она не потеряла своей актуальности, шарма, энергии. Технически фигуристы были практически безупречны, а наградой стало чемпионство. Их баллы: 132,88. Сумма: 220,16

А завершать выступления в танцах на льду выпало Тиффани Загорски и Джонатану Гурейро. У них тоже произвольный танец остался с прошлого года, он очень нравится зрителям, и публика в Челябинске устроила им долгие овации. Ребята максимально выложились, это был их день. То же самое отметили и судьи - 126,92. Сумма - 210,94. Они с серебром. 

Областная газета Свердловской области

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