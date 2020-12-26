Анна Щербакова с запредельными баллами стала чемпионкой России

Фото: Александр Козик

Сегодня в Челябинске на чемпионате России по фигурному катанию короткую программу представили женщины. На лёд арены «Трактор» вышли сильнейшие спортсменки нашей страны. По накалу страстей это был один из самых невероятных турниров. Чемпионкой страны в третий раз стала Анна Щербакова (264,10), серебро у Камилы Валиевой (254,01), бронза у Александры Трусовой (246,37).

Этот чемпионат войдёт в историю фигурного катания. Наши девушки показали такие прокаты, о которых соперницы на мировой арене могут мечтать.

Задала тон сегодняшним выступлениям Александра Трусова. Она блестяще исполнила каскад четверной лутц-двойной тулуп, затем четверной лутц сольно. А чуть позже добавила в свою копилку ещё и каскад тройной лутц-тройной риттбергер. Баллы за произвольную 170,61.

Следом должна была выступать Камила Валиева. Она будто не видела того, что творилось на арене после выступления Трусовой. Камила блестяще выполнила каскад четверной тулуп – двойной тулуп, а затем ещё и четверной тулуп сольно. Её баллы 174,02.

Но своё слово на тот момент ещё не сказала Анна Щербакова – двукратная чемпионка России. Несмотря на не очень хорошую форму, она вышла и сделала два сольных лутца, её баллы – 183,79, сумма – 264,10! Это невероятные оценки, абсолютный рекорд.