Анастасия Мишина и Александр Галлямов поедут на чемпионат мира

Фото: Александр Козик

Спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили последнюю путёвку на чемпионат мира в Швеции (с 22 по 28 марта). Накануне дуэт одержал победу в финале Кубка России, опередив ближайших конкурентов – Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина – почти на 17 баллов.

Весь нынешний сезон у пары Анастасия Мишина – Александр Галлямов складывался довольно успешно. Не помешало им и то, что Александр переболел коронавирусом (пусть и в лёгкой форме). Ребята выиграли два этапа Кубка России, стали серебряными призёрами Гран-при Москвы. Но испортило эту радужную картину выступление на чемпионате России, где пара заняла только четвёртое место.

Поэтому определить, кто же всё-таки должен поехать на чемпионат мира, Федерация фигурного катания на коньках России решила, основываясь ещё и на результатах финала Кубка страны, где ошиблась уже другая пара – Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Однако не только в ошибке дело. За произвольную программу, при чистом прокате обеих пар, Мишина/Галлямов получили от судей на 7 баллов больше. Конечно, с таким результатом шансы побороться за медали и за победу у них выше.

Напомним, что по итогам чемпионата России путёвки также получили Евгения Тарасова - Владимир Морозов и Александра Бойкова - Дмитрий Козловский.