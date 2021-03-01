Темы дня

Спорт / Фигурное катание
1 марта 2021, 14:53

Анастасия Мишина и Александр Галлямов поедут на чемпионат мира

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

Спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили последнюю путёвку на чемпионат мира в Швеции (с 22 по 28 марта). Накануне дуэт одержал победу в финале Кубка России, опередив ближайших конкурентов – Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина – почти на 17 баллов.

Весь нынешний сезон у пары Анастасия Мишина – Александр Галлямов складывался довольно успешно. Не помешало им и то, что Александр переболел коронавирусом (пусть и в лёгкой форме). Ребята выиграли два этапа Кубка России, стали серебряными призёрами Гран-при Москвы. Но испортило эту радужную картину выступление на чемпионате России, где пара заняла только четвёртое место.

Поэтому определить, кто же всё-таки должен поехать на чемпионат мира, Федерация фигурного катания на коньках России решила, основываясь ещё и на результатах финала Кубка страны, где ошиблась уже другая пара – Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Однако не только в ошибке дело. За произвольную программу, при чистом прокате обеих пар, Мишина/Галлямов получили от судей на 7 баллов больше. Конечно, с таким результатом шансы побороться за медали и за победу у них выше.

Напомним, что по итогам чемпионата России путёвки также получили Евгения Тарасова - Владимир Морозов и Александра Бойкова - Дмитрий Козловский.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.03.2021, 15:33 / Общество
В марте число авиарейсов Екатеринбург – Анталья увеличится
01.03.2021, 15:18 / Политика
«Единая Россия» проведёт праймериз к думским выборам по открытой модели
01.03.2021, 15:08 / Экономика
Утверждена новая программа кредитования пострадавших от пандемии отраслей
01.03.2021, 14:53 / Спорт
Анастасия Мишина и Александр Галлямов поедут на чемпионат мира
01.03.2021, 14:49 / Общество
На Режевском тракте в результате ДТП погиб человек, четверо пострадали