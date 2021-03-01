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1 марта 2021, 15:06

Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира-2021

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

Федерация фигурного катания на коньках России объявила фигуристов, которые получили квоты на предстоящий чемпионат мира в Швеции (с 22 по 28 марта). По итогам финала Кубка России на ЧМ отобрались Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов. 

Полный список участников ЧМ от России

Женщины: Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева.

Мужчины: Михаил Коляда и Евгений Семененко.

Пары: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Танцы на льду: Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурэйро.

Напомним, в этом сезоне Федерация фигурного катания на коньках России решила по две путёвки на ЧМ в Швеции (кроме мужского одиночного катания) отдала тем, кто завоевал золотые и серебряные медали на чемпионате России в конце декабря. Насчёт остальных квот решали, опираясь на результаты последующих турниров, в первую очередь, финала Кубка России.

Областная газета Свердловской области
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