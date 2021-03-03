Расписание чемпионата мира по фигурному катанию-2021 в Стокгольме

Анна Щербакова один из главных претендентов на золото чемпионата мира. Фото: Александр Козик

С 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция) пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию. В борьбу за титул вступят сильнейшие спортсмены планеты. От России во всех видах (кроме мужского одиночного катания) – заявлено максимальное количество участников.

Чемпионат мира пройдёт без зрителей. Трансляции будут доступны на сайте Первого канала, частично – в телеэфире.

Состав сборной России Женщины: Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева. Запасные: Алёна Косторная, Елизавета Нугуманова. Мужчины: Михаил Коляда и Евгений Семененко. Запасные: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник. Пары: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Запасные: Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Танцы на льду: Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Запасные: Аннабель Морозов и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин.

Расписание чемпионата мира-2021 (МСК): 24 марта 12:00 – женщины, короткая программа 19:30 – церемония открытия 20:30 – пары, короткая программа 25 марта 13:00 – мужчины, короткая программа 20:30 – пары, произвольная программа 26 марта 12:45 – танцы на льду, ритм-танец 20:00 – женщины, произвольная программа 27 марта 13:00 – мужчины, произвольная программа 19:00 – танцы на льду, произвольный танец 28 марта 15:30 – показательные выступления *Расписание ещё может быть скорректировано.

Напомним, что в прошлом году чемпионат мира должен был пройти в канадском Монреале, однако из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции он был отменён.