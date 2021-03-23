Темы дня

Спорт / Фигурное катание
23 марта 2021, 21:54

Пары. Короткая программа. Чемпионат мира. Прямая трансляция

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото: Александр Козик

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото: Александр Козик

Завтра в Стокгольме стартуют соревнования на главном турнире сезона – чемпионате мира. В первый день в борьбу вступают пары. От России заявлены Евгения Тарасова/Владимир Морозов,Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов. 

Трансляция начнётся в 20:30 по московскому времени.  

Порядок выхода на лёд фигуристов: 

Одним из самых интересных моментов этого чемпионата мира, конечно же, будет противостояние российских пар и китайского дуэта Суй Вэньцзин и Хань Цун. Вот что Владимир Морозов рассказывал нам в интервью о предстоящей борьбе: 

– В чём секрет китайского дуэта?

Владимир Морозов: Никакого секрета нет, у них (на чемпионате мира-2019) была очень хорошая программа, вычищенная, много танцевальных связок… Поэтому в новом сезоне наша цель – сделать такую программу, чтобы бороться с китайцами на равных. Для нас это вполне досягаемо. Они наши главные соперники на будущие три года и на предстоящей Олимпиаде.

Вот так выглядят мировые рекорды в короткой программе. Вероятно, уже завтра некоторые из них будут побиты. 

Иллюстрация: Геннадий Богатырёв

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.03.2021, 18:55 / Спорт
Евгений Куйвашев подписал документ о подготовке к шахматному турниру претендентов FIDE
21.03.2021, 20:06 / Спорт
Глава Сысерти и уральский гонщик придумали, где разместить мотошколу
20.03.2021, 12:08 / Спорт
В Екатеринбурге обновят тренировочную площадку в спорткомплексе "Урал" за 77 миллионов
20.03.2021, 10:59 / Спорт
Свердловская область примет три крупных соревнования по боксу
19.03.2021, 10:27 / Спорт
Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру