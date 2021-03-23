Пары. Короткая программа. Чемпионат мира. Прямая трансляция

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото: Александр Козик

Завтра в Стокгольме стартуют соревнования на главном турнире сезона – чемпионате мира. В первый день в борьбу вступают пары. От России заявлены Евгения Тарасова/Владимир Морозов,Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Трансляция начнётся в 20:30 по московскому времени.

Порядок выхода на лёд фигуристов:

Одним из самых интересных моментов этого чемпионата мира, конечно же, будет противостояние российских пар и китайского дуэта Суй Вэньцзин и Хань Цун. Вот что Владимир Морозов рассказывал нам в интервью о предстоящей борьбе:

– В чём секрет китайского дуэта?

Владимир Морозов: Никакого секрета нет, у них (на чемпионате мира-2019) была очень хорошая программа, вычищенная, много танцевальных связок… Поэтому в новом сезоне наша цель – сделать такую программу, чтобы бороться с китайцами на равных. Для нас это вполне досягаемо. Они наши главные соперники на будущие три года и на предстоящей Олимпиаде.

Вот так выглядят мировые рекорды в короткой программе. Вероятно, уже завтра некоторые из них будут побиты.