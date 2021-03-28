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28 марта 2021, 00:31

Виктория Синицина и Никита Кацалапов - чемпионы мира

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

В Стокгольме на чемпионате мира по фигурному катанию завершились соревнования в танцах на льду. Впервые за 12 лет золотые медали завоевала пара из России - Виктория Синицина и Никита Кацалапов (221,17). Серебро у американцев Мэдисон Хаббел и Закари Донахью (214,71), бронзовые медали достались канадцам Пайпер Гиллес и Полю Пуарье (214,35).

Первыми из наших выступал Александра Степанова и Иван Букин. В ритм-танца ребята, увы, допустили довольно грубую ошибку, но сегодня, в произвольной программе, они были безупречны. Судьи поставили им 125,75. В сумме - 208,77. 

Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США занимали третье место по итогам ритм-танца, но в произвольном буквально на повороте их обошёл канадский дуэт Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Они набрали 130,98 против 127,54 у Чок/Бейтс. Сумма канадцев - 214,35. 

Американцы Мэдисон Хаббел и Закари Донахью были убедительны и безошибочны, но в произвольной они уступили канадцам - 128,66. Но по сумме они всё-таки обошли Гиллес-Пуарье - 214,71

Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидировали после ритм-танца, им нужно было не ошибиться и показать всё то, что они, безусловно, умеют. И они это сделали. 133,02 - за произвольный. Сумма - 221,17. У России впервые за 12 лет - золотые медали чемпионата мира. Отличный финал этого турнира. 

Областная газета Свердловской области

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