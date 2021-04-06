Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию-2021

Фото: Александр Козик

В японской Осаке с 15 по 18 апреля пройдёт командный чемпионат мира по фигурному катанию. Участие в нём примут шесть стран – помимо России это США, Япония, Канада, Италия и Франция.

По регламенту в командном чемпионате мира могут участвовать по два человека в одиночных видах и по одному дуэту в танцах на льду и в соревновании пар. Сборные сформированы по спортивному принципу – в Японию отправятся те, кто показал лучшие результаты на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме.

В Осаке выступят: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Справка «ОГ». Первый командный чемпионат мира в Японии под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) прошёл в 2009 году. Он проводится раз в два года, является коммерческим: в этом году призовой фонд составляет 1 миллион долларов.

Россия ещё ни разу на командном чемпионате мира не одерживала победу (в 2015-м и 2017-м – серебро, в 2019-м – бронза). Но в этом году в сборной – сразу три действующих чемпиона мира, поэтому мы можем надеться на первый крупный успех.