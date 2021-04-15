Сборная России лидирует на командном чемпионате мира по фигурному катанию

Фото: Александр Козик

Сегодня в японской Осаке стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию. В первый день прошли соревнования в трёх видах – женском и мужском, а также в танцах на льду. В двух из них российские фигуристы заняли лидирующие позиции.

Первыми на японский лёд вышли спортсмены в танцах на льду. За российскую сборную выступают действующие чемпионы мира Виктория Синицина/Никита Кацалапов. И в ритм-танце им удалось повторить недавний успех в Швеции – они занимают первую строчку с 86,66 балла.

Следом катались женщины, нашу команду, напомним, представляют сильнейшие фигуристки мира – Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Обе спортсменки откатали свои короткие программы практически идеально: Елизавета Туктамышева безупречно исполнила тройной аксель, а Анна Щербакова – фирменный каскад тройной лутц-тройной риттбергер. Судьи всё-таки отдали предпочтение Анне, но Елизавета уступила лишь 0,7 балла. На третьей позиции оказалась американка Бреди Теннел, японка Рика Кихира упала с тройного акселя и стала лишь четвёртой.

В мужском катании, увы, лидерство захватить не удалось, но всё же два наших одиночника - Евгений Семененко и Михаил Коляда выступили здорово, не допустив ошибок. Однако у главных соперников программы были чуть сложнее, но будем надеяться, что в произвольной программе фигуристам удастся поконкурировать за самые высокие места.

Напомним, что завтра в борьбу на командном чемпионате мира также вступят спортивные пары. Российскую сборную представят действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов.