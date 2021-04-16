Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на командном чемпионате мира в Японии

Фото: Александр Козик

Сегодня в Осаке проходит второй день командного чемпионата мира по фигурному катанию. Свои короткие программы представили спортивные пары. От российской сборной в Японии выступают Анастасия Мишина и Александр Галлямов, они с преимуществом обыграли соперников из других стран.

В первый день КЧМ состоялись соревнования в трёх видах – женском, мужском катании и в танцах на льду. В двух из них российские фигуристы заняли лидирующие позиции, как, собственно, и вся команда России (первая тройка по итогам стартового дня: 1. Россия – 49 баллов; 2. США – 47 баллов; 3. Япония – 42 балла).

Второй день турнира начался со спортивных пар. Безоговорочными лидерами в этом виде стали действующие чемпионы мира – Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Им удалось показать достойное катание, однако была серьёзная ошибка – партнёр прыгнул только двойной параллельный сальхов вместо тройного. Но безупречно исполненные остальные элементы позволили им обыграть конкурентов. Судьи поставили Мишиной-Галлямов – 73,77.

Таким образом, российская команда положила в свою копилку ещё 12 баллов.

Справка: сборные сформированы по спортивному принципу – в Японии выступают те, кто показал лучшие результаты на прошедшем ЧМ в Стокгольме. Командный чемпионат мира проводится раз в два года, является коммерческим: в этом году призовой фонд составляет 1 миллион долларов.