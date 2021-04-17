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Спорт / Фигурное катание
17 апреля 2021, 14:49

Сборная России впервые победила на командном чемпионате мира в Японии

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

Сегодня в японской Осаке завершился командный чемпионат мира по фигурному катанию. Сборная России в этом году оказалась сильнее команд из других стран и впервые в истории выиграла турнир. 

Долгожданную победу на командном чемпионате мира принесли: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

В заключительный день на лёд выходили спортивные пары и женщины. 

Анастасия Мишина и Александр Галлямов ещё раз доказали, что носят титул чемпионов мира абсолютно заслуженно. В короткой программе у них была ошибка на параллельном тройном сальхове, но сегодня они собрались и показали гроссмейстерский прокат. Здорово были исполнены каскады тройной сальхов-ойлер-тройной сальхов, выбросы тройной лутц и тройной риттбергер. Их оценка - 151,59, что почти на 20 баллов больше, чем у ближайших конкурентов. 

Наши женщины тоже показали невероятный результат. Елизавета Туктамышева исполнила два тройных акселя, а Анна Щербакова четверной флип и фирменный каскад тройной лутц-тройной риттбергер. Оценки Лизы 146,23, оценка Ани 160,58. Анна стала первой, а Елизавета третьей. Таким образом девушки обеспечили сборной первое место. 

Справка «ОГ». Первый командный чемпионат мира в Японии под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) прошёл в 2009 году. Он проводится раз в два года, является коммерческим: в этом году призовой фонд составляет 1 миллион долларов.

Россия ещё ни разу на командном чемпионате мира не одерживала победу (в 2015-м и 2017-м – серебро, в 2019-м – бронза). Но в этом году в сборной было сразу три действующих чемпиона мира. 

Областная газета Свердловской области

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