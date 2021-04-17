Сборная России впервые победила на командном чемпионате мира в Японии

Фото: Александр Козик

Сегодня в японской Осаке завершился командный чемпионат мира по фигурному катанию. Сборная России в этом году оказалась сильнее команд из других стран и впервые в истории выиграла турнир.

Долгожданную победу на командном чемпионате мира принесли: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

В заключительный день на лёд выходили спортивные пары и женщины.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов ещё раз доказали, что носят титул чемпионов мира абсолютно заслуженно. В короткой программе у них была ошибка на параллельном тройном сальхове, но сегодня они собрались и показали гроссмейстерский прокат. Здорово были исполнены каскады тройной сальхов-ойлер-тройной сальхов, выбросы тройной лутц и тройной риттбергер. Их оценка - 151,59, что почти на 20 баллов больше, чем у ближайших конкурентов.

Наши женщины тоже показали невероятный результат. Елизавета Туктамышева исполнила два тройных акселя, а Анна Щербакова четверной флип и фирменный каскад тройной лутц-тройной риттбергер. Оценки Лизы 146,23, оценка Ани 160,58. Анна стала первой, а Елизавета третьей. Таким образом девушки обеспечили сборной первое место.