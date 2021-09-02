Расписание контрольных прокатов фигуристов и состав сборной

Фото: Александр Козик

11 и 12 сентября в Челябинске пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. На уральском льду свои новые программы представят лучшие спортсмены страны, среди которых Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов и другие.

Состав сборной

Женщины: Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Софья Самодурова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Елизавета Нугуманова, Ксения Синицына.

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Макар Игнатов, Артур Даниелян, Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Пётр Гуменник, Даниил Самсонов.

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Карина Акопова/Михаил Рахманин.

Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин, Аннабель Морозов/Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, Софья Шевченко/Игорь Ерёменко, Арина Ушакова/Максим Некрасов.