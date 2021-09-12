Женщины. Контрольные прокаты. Фото

Новая короткая программа Александры Трусовой. Фото: Александр Козик

Вчера в Челябинске сильнейшие фигуристки страны представили свои короткие программы. В контрольных прокатах принимает участие десять одиночниц, среди которых Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева. Зрители увидели новые постановки и костюмы, а также оценили готовность спортсменок к сезону. Вместе со зрителями внимательно за выступлениями фигуристок следил тренерский штаб сборной России.

Вот полный состав девушек на контрольных прокатах: Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Софья Самодурова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Елизавета Нугуманова, Ксения Синицына.

Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Александра Трусова и Алёна Косторная попробовали исполнить тройной аксель. У первых двух фигуристок попытка увенчалась успехом, Алёне и Саша пока триксель не удался. Косторная рассказала, что восстановила прыжок перед контрольными прокатами, но над стабильностью ещё нужно работать. Александра Трусова будто бы перекрутила тройной аксель, да, очень странное ощущение, но так оно и есть. Видимо, головой Саша уже готовилась к четверным прыжкам, не найдя баланс. Тренеры сейчас пытаются определить оптимальное состояние для Саши, при котором она бы смогла удачно исполнять тройной аксель.

Анна Щербакова в межсезонье травмировала палец на ноге, поэтому в произвольной мы не увидим четверных прыжков. Также не стала Анна заходить на рискованный каскад лутц-риттбергер. Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

Мишкопад для Анны Щербаковой. Фото: Александр Козик

Майя Хромых оставила прежнюю короткую программу, которая ей очень идёт. Фото: Александр Козик

Ксения Синицына. Фото: Александр Козик

Александра Трусова и её невероятные прыжки. Фото: Александр Козик

Александра в этом сезоне катается под саундтрек к фильму "Фрида". Фото: Александр Козик

Елизавета Туктамышева для короткой программы выбрала музыку Астора Пьяццоллы. Фото: Александр Козик

Елизавета Туктамышева отметила, что в олимпийском сезоне решила не усложнять контент, а оттачивать то, что уже есть в её арсенале. Фото: Александр Козик

Камила Валиева. Фото: Александр Козик

Камила Валиева. Фото: Александр Козик