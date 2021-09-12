Спортивные пары. Контрольные прокаты. Фото

Фото: Александр Козик

На челябинской ледовой арене «Трактор» с 11 по 12 сентября проходят контрольные прокаты сборной России. Пожалуй, самый зрелищный вид фигурного катания – спортивные пары. Всего в столице Южного Урала выступает шесть дуэтов. Да, не так много, но при этом три сильнейшие пары нашей страны – в деле.

Вот список участников контрольных прокатов в Челябинске: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Карина Акопова/Михаил Рахманин.

В первый день выступления пар, конечно же, все ждали, что покажет дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые в этом сезоне перешли в команду Тутберидзе. Тем более, что по сравнению с первым турниром в Бостоне, где ребята принимали участие и победили, они сменили короткую программу Дебюсси «Лунный свет» от Александра Жулина на постановку хореографа Даниила Глейхенгауза под музыку из фильма «МЫ. Верим в любовь». И премьера удалась – новая программа действительно больше подходит этим фигуристам, их стилю, их личной истории.

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

Анастасию Мишину и Александра Галлямова встречали в Челябинске как чемпионов мира - они сорвали аплодисменты с первых нот полюбившейся всем в прошлом сезоне "Эсмеральды". Правда, к олимпийскому году они программу усложнили, усовершенствовали хореографически и поменяли костюмы. Посмотрим, что они покажут в произвольной, где мы услышим сразу два произведения Свиридова, а пока полюбуемся короткой программой.

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

Однокомандники Мишиной и Галлямова - Александра Бойкова/Дмитрий Козловский представили своё "Лебединое озеро", где оба представили в образе именно чёрных птиц. Видно, как этим фигуристам нравится музыка, у них получилось перевоплощение и необходимая атмосфера. Пока ещё есть технические огрехи - у Александры снова возникли сложности на выбросе, но уверены, до официальных соревнований они с этой проблемой справятся.

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик

Фото: Александр Козик