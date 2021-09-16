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16 сентября 2021, 13:12

Когда следить за Александрой Трусовой на турнире в США

Александра Трусова

Александра Трусова. Фото: Александр Козик

Завтра в американском Норвуде (Бостоне) начнутся выступления фигуристов на турнире U.S. International (Международная классика фигурного катания в США). В соревнованиях примет участие и россиянка Александра Трусова, которая во время контрольных прокатов в Челябинске исполнила сразу пять четверных прыжков в одной программе.

Александра Трусова и другие фигуристы нашей сборной отправились в США уже 14 сентября, буквально через день после контрольных прокатов. Помимо Александры из российской команды на U.S. International (Международная классика фигурного катания в США) выступят также танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Расписание турнира U.S. International

(время московское, разница с Норвудом +9 часов)

17 сентября

3:20 – мужчины, короткая программа

23:00 – танцы на льду, ритм-танец

18 сентября

1:00 – женщины, короткая программа

2:30 – мужчины, произвольная программа

19 сентября

1:00 – танцы на льду, произвольный танец

3:00 – мужчины, произвольная программа

Официальный сайт турнира приводит следующий состав участников:

ЖЕНЩИНЫ

  • Кэтрин Она (Эквадор)
  • Тара Прасад (Индия)
  • Тейлор Моррис (Израиль)
  • Парк Ёнджон (Корея)
  • Александра Трусова (Россия)
  • Максин Мари Баутиста (США)
  • Габриэлла Иззо (США)
  • Пейдж Ридберг (США)
  • Сьерра Венетта (США)

МУЖЧИНЫ

  • Михал Бржезина (Чехия)
  • Марк Городницкий (Израиль)
  • Даниил Самохин (Израиль)
  • Донован Каррильо (Мексика)
  • Кристофер Калуза (Филиппины)
  • Джимми Ма (США)
  • Максим Наумов (США)
  • Камден Пулкинен (США)
  • Эрик Сьоберг (США)
  • Динь ​​Тран (США)

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ

  • Шантель Керри и Эндрю Доддс (Австралия)
  • Шира Ихилов и Лоран Абекассис (Израиль)
  • Мария Носовицкая и Михаил Носовицкий (Израиль)
  • Максин Уэзерби и Темирлан Ержанов (Казахстан)
  • Юра Мин и Дэниел Итон (Корея)
  • Дженна Гертенштейн и Дамиан Бинковски (Польша)
  • Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Россия)
  • Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (США)
  • Лоррейн Макнамара и Антон Спиридонов (США)
  • Ева Пейт и Логан Бай (США)
    Областная газета Свердловской области

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