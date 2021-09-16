Когда следить за Александрой Трусовой на турнире в США

Завтра в американском Норвуде (Бостоне) начнутся выступления фигуристов на турнире U.S. International (Международная классика фигурного катания в США). В соревнованиях примет участие и россиянка Александра Трусова, которая во время контрольных прокатов в Челябинске исполнила сразу пять четверных прыжков в одной программе.
Александра Трусова и другие фигуристы нашей сборной отправились в США уже 14 сентября, буквально через день после контрольных прокатов. Помимо Александры из российской команды на U.S. International (Международная классика фигурного катания в США) выступят также танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Расписание турнира U.S. International
(время московское, разница с Норвудом +9 часов)
17 сентября
3:20 – мужчины, короткая программа
23:00 – танцы на льду, ритм-танец
18 сентября
1:00 – женщины, короткая программа
2:30 – мужчины, произвольная программа
19 сентября
1:00 – танцы на льду, произвольный танец
3:00 – мужчины, произвольная программа
Официальный сайт турнира приводит следующий состав участников:
ЖЕНЩИНЫ
- Кэтрин Она (Эквадор)
- Тара Прасад (Индия)
- Тейлор Моррис (Израиль)
- Парк Ёнджон (Корея)
- Александра Трусова (Россия)
- Максин Мари Баутиста (США)
- Габриэлла Иззо (США)
- Пейдж Ридберг (США)
- Сьерра Венетта (США)
МУЖЧИНЫ
- Михал Бржезина (Чехия)
- Марк Городницкий (Израиль)
- Даниил Самохин (Израиль)
- Донован Каррильо (Мексика)
- Кристофер Калуза (Филиппины)
- Джимми Ма (США)
- Максим Наумов (США)
- Камден Пулкинен (США)
- Эрик Сьоберг (США)
- Динь Тран (США)
ТАНЦЫ НА ЛЬДУ
- Шантель Керри и Эндрю Доддс (Австралия)
- Шира Ихилов и Лоран Абекассис (Израиль)
- Мария Носовицкая и Михаил Носовицкий (Израиль)
- Максин Уэзерби и Темирлан Ержанов (Казахстан)
- Юра Мин и Дэниел Итон (Корея)
- Дженна Гертенштейн и Дамиан Бинковски (Польша)
- Диана Дэвис и Глеб Смолкин (Россия)
- Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (США)
- Лоррейн Макнамара и Антон Спиридонов (США)
- Ева Пейт и Логан Бай (США)