Когда следить за Александрой Трусовой на турнире в США

Александра Трусова. Фото: Александр Козик

Завтра в американском Норвуде (Бостоне) начнутся выступления фигуристов на турнире U.S. International (Международная классика фигурного катания в США). В соревнованиях примет участие и россиянка Александра Трусова, которая во время контрольных прокатов в Челябинске исполнила сразу пять четверных прыжков в одной программе.

Александра Трусова и другие фигуристы нашей сборной отправились в США уже 14 сентября, буквально через день после контрольных прокатов. Помимо Александры из российской команды на U.S. International (Международная классика фигурного катания в США) выступят также танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Расписание турнира U.S. International

(время московское, разница с Норвудом +9 часов)

17 сентября

3:20 – мужчины, короткая программа

23:00 – танцы на льду, ритм-танец

18 сентября

1:00 – женщины, короткая программа

2:30 – мужчины, произвольная программа

19 сентября

1:00 – танцы на льду, произвольный танец

3:00 – мужчины, произвольная программа