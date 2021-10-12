Темы дня

Спорт / Фигурное катание
12 октября 2021, 11:57

Щербакова, Хромых, Самарин: расписание турнира в Будапеште

Для Анны Щербаковой это будет первый официальный старт в сезоне. Фото: Александр Козик

Для Анны Щербаковой это будет первый официальный старт в сезоне. Фото: Александр Козик

В Венгрии с 14 по 17 октября пройдёт турнир Budapest Trophy по фигурному катанию. Среди участников из России – Анна Щербакова, Майя Хромых, Софья Самодурова, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, спортивная пара Карина Акопова – Никита Рахманин и танцевальный дуэт Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный.

Расписание Budapest Trophy* (мск)

14 октября

16:10 – мужчины, короткая программа

19:15 – танцы на льду, ритм-танец

15 октября

16:15 – мужчины, произвольная программа

20:15 – танцы на льду, произвольный танец

16 октября

18:00 – женщины, короткая программа

21:30 – пары, короткая программа

17 октября

15:25 – женщины, произвольная программа

19:55 – пары, произвольная программа

Budapest Trophy* – турнир серии Challenger. Иначе – турнир серии «Б». Подобные старты не являются основными, но многие спортсмены принимают в них участие, чтобы «размяться» перед главными турнирами, войти в форму. Именно они являются первыми соревнованиями в сезоне для фигуристов.

В одном турнире (в каждом виде) могут участвовать максимум трое фигуристов из одной страны. Точные списки участников обычно формируются незадолго до самих турниров. Турниры серии Challenger влияют на рейтинг фигуристов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.10.2021, 13:10 / Общество
Скончался первый официальный представитель СК РФ, уроженец Урала Владимир Маркин
12.10.2021, 12:18 / Общество
При строительстве трассы Казань - Екатеринбург планируют использовать новые технологии
12.10.2021, 12:05 / Политика
Фумио Кисида заявил, что суверенитет Японии распространяется на южную часть Курил
12.10.2021, 11:57 / Спорт
Щербакова, Хромых, Самарин: расписание турнира в Будапеште
12.10.2021, 11:14 / Культура
На открытии фестиваля «Россия» покажут фильм «Последняя «Милая Болгария» Алексея Федорченко