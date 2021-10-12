Щербакова, Хромых, Самарин: расписание турнира в Будапеште

В Венгрии с 14 по 17 октября пройдёт турнир Budapest Trophy по фигурному катанию. Среди участников из России – Анна Щербакова, Майя Хромых, Софья Самодурова, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, спортивная пара Карина Акопова – Никита Рахманин и танцевальный дуэт Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный.
Расписание Budapest Trophy* (мск)
14 октября
16:10 – мужчины, короткая программа
19:15 – танцы на льду, ритм-танец
15 октября
16:15 – мужчины, произвольная программа
20:15 – танцы на льду, произвольный танец
16 октября
18:00 – женщины, короткая программа
21:30 – пары, короткая программа
17 октября
15:25 – женщины, произвольная программа
19:55 – пары, произвольная программа
Budapest Trophy* – турнир серии Challenger. Иначе – турнир серии «Б». Подобные старты не являются основными, но многие спортсмены принимают в них участие, чтобы «размяться» перед главными турнирами, войти в форму. Именно они являются первыми соревнованиями в сезоне для фигуристов.
В одном турнире (в каждом виде) могут участвовать максимум трое фигуристов из одной страны. Точные списки участников обычно формируются незадолго до самих турниров. Турниры серии Challenger влияют на рейтинг фигуристов.