Щербакова, Хромых, Самарин: расписание турнира в Будапеште

Для Анны Щербаковой это будет первый официальный старт в сезоне. Фото: Александр Козик

В Венгрии с 14 по 17 октября пройдёт турнир Budapest Trophy по фигурному катанию. Среди участников из России – Анна Щербакова, Майя Хромых, Софья Самодурова, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, спортивная пара Карина Акопова – Никита Рахманин и танцевальный дуэт Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный.

Расписание Budapest Trophy* (мск) 14 октября 16:10 – мужчины, короткая программа 19:15 – танцы на льду, ритм-танец 15 октября 16:15 – мужчины, произвольная программа 20:15 – танцы на льду, произвольный танец 16 октября 18:00 – женщины, короткая программа 21:30 – пары, короткая программа 17 октября 15:25 – женщины, произвольная программа 19:55 – пары, произвольная программа

Budapest Trophy* – турнир серии Challenger. Иначе – турнир серии «Б». Подобные старты не являются основными, но многие спортсмены принимают в них участие, чтобы «размяться» перед главными турнирами, войти в форму. Именно они являются первыми соревнованиями в сезоне для фигуристов.

В одном турнире (в каждом виде) могут участвовать максимум трое фигуристов из одной страны. Точные списки участников обычно формируются незадолго до самих турниров. Турниры серии Challenger влияют на рейтинг фигуристов.