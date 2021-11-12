Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы на Гран-при в Японии

Фото: Александр Козик

Сегодня первыми свои короткие программы на японском этапе Гран-при по фигурному катанию представили спортивные пары. Лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов (78,40). На второй позиции расположились Евгения Тарасова и Владимир Морозов (75,78), третью строчку пока занимает японский дуэт Рику Миура – Риюти Кихара (73,98).

У Анастасии Мишиной и Александра Галлямова это дебютный старт на Гран-при в нынешнем сезоне. До этого они выиграли турнир в Финляндии. Сегодня россияне вышли с хорошим настроем – стартовали с выброса-тройного флипа, затем отлично был исполнен прыжок тройной сальхов. Из небольших недостатков: ребята разошлись в параллельном вращении, пока ещё не очень уверенно они исполняют самую сложную свою поддержку. Но фигуристы ещё только набирают форму. Судьи их оценили в 78,40 балла.

Для Евгении Тарасовой и Владимира Морозова это уже второй этап Гран-при в этом сезоне, первый этап в Америке они выиграли. Сегодня спортсмены, увы, начали с ошибки – партнёрша упала с тройного тулупа. Всё остальное фигуристами было исполнено здорово, включая выброс-риттбергер. Их оценка за короткую программу – 75,78 балла.

Японцы Рику Миура – Риюти Кихара здорово начали этот сезон – они завоевали серебро на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, пусть и не без помощи Александры Бойковой и Дмитрий Козловского. И на домашнем льду они тоже продемонстрировали очень сильный прокат, у этих фигуристов была только одна серьёзная помарка – партнёрша задела рукой лёд на приземлении с выброса. Их баллы – 73,98. А это значит, что они находятся очень близко от россиян и навяжут нашим борьбу в произвольной программе.