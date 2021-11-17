Расписание и участники пятого этапа Гран-при по фигурному катанию во Франции

Фото: Александр Козик

19 ноября в Гренобле стартует пятый этап Гран-при по фигурному катанию. Среди участников – россияне Анна Щербакова, Алёна Косторная, Вакаба Хигучи, Дмитрий Алиев, Юма Кагияма, Джейсон Браун, Кевин Аймоз, пары Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд, танцоры – Александра Степанова и Иван Букин, Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.

Состав участников сборной России:

Женщины: Анна Щербакова, Алёна Косторная, Ксения Синицына

Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Андрей Мозалёв

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев

Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Аннабель Морозов/Андрей Багин.