Расписание и участники пятого этапа Гран-при по фигурному катанию во Франции

19 ноября в Гренобле стартует пятый этап Гран-при по фигурному катанию. Среди участников – россияне Анна Щербакова, Алёна Косторная, Вакаба Хигучи, Дмитрий Алиев, Юма Кагияма, Джейсон Браун, Кевин Аймоз, пары Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд, танцоры – Александра Степанова и Иван Букин, Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.
Состав участников сборной России:
Женщины: Анна Щербакова, Алёна Косторная, Ксения Синицына
Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Андрей Мозалёв
Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев
Танцы на льду: Александра Степанова/Иван Букин, Аннабель Морозов/Андрей Багин.
Расписание пятого этапа Гран-при по фигурному катанию во Франции (МСК):
19 ноября
14:55 - женщины, короткая программа
16:55 - танцы, ритм-танец
18:40 - мужчины, короткая программа
20:40 - пары, короткая программа
20 ноября
14:55 - женщины, короткая программа
17:05 - танцы, ритм-танец
18:55 - мужчины, короткая программа
21:10 - пары, короткая программа
21 ноября
16:25 - показательные выступления