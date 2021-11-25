Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция. Гран-при. Rostelecom Cup. Сочи

Камила Валиева выиграла первый для себя этап Гран-при в Канаде, теперь она постарается повторить результат на домашнем турнире. Фото: Александр Козик

Завтра в Сочи стартует шестой этап серии мирового Гран-при по фигурному катанию. От России в женском одиночном катании на этом турнире выступят Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых. Это будет заключительный этап Гран-при, после чего определятся все участники финала серии. Финал состоится с 9 по 12 декабре в Японии.

Трансляция начнётся 26 ноября в 19:20 по московскому времени.

Фото: Александр Козик

Камиле Валиевой 15 лет исполнилось в апреле 2021 года, с тех пор она может участвовать в международных соревнованиях на взрослом уровне. При этом в начале сезона Камила стала обладательницей двух мировых рекордов – на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy Камила в произвольной программе превзошла результат Александры Трусовой (166,62), набрав 174,31 балла, а по сумме побила рекорд Алёны Косторной (247,59), получив 249,24 балла. На этапе Гран-при в Канаде Камиле Валиевой удалось обновить собственные рекорды – в произвольной программе она исполнила тройной аксель, два четверных тулупа и четверной сальхов. За свой прокат «Болеро» фигуристка получила 180,89 балла и в сумме – 265,08. Естественно, канадский этап Камила выиграла. Обычно на домашнем этапе спортсмены получают за выступления оценки чуть выше, чем на других турнирах, поэтому есть большой шанс, что мы опять увидим рекорды от Камилы Валиевой.

В арсенале Камилы – сразу несколько элементов ультра-си: тройной аксель, четверной тулуп и четверной сальхов.

Что касается титулов, то на прошедшем чемпионате России Камила стала серебряным призёром, затем она победила в финале Кубка России и выиграла на Кубке Первого канала.

Короткую программу Камила Валиева в этом сезоне катает под In Memoriam (Кирилл Рихтер), произвольную – «Болеро» (Морис Равель).

Фото: Александр Козик

Елизавета Туктамышева самая возрастная спортсменка в составе сборной России – в декабре ей исполнится 25 лет. На Гран-при в Канаде Елизавета заняла второе место, а это значит, что она очень близка к попаданию в финал серии.

Елизавета делает ставку на тройной аксель, который позволяет ей конкурировать в том числе с фигуристками, исполняющими четверные прыжки.

Список титулов Елизаветы очень большой, остановимся на главном – в 2015 году она выиграла все основные турниры, включая чемпионат мира. В сезоне 18/19 в финале Гран-при завоевала бронзу. В прошлом сезоне она выиграла Гран-при Rostelecom Cup и стала серебряным призёром чемпионата мира. На турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в этом году заняла второе место.

Короткую программу Елизавета катает под танго «Обливион» (Астор Пьяццолла). Произвольную под «Arabia» (Hanine El Alam) и «My Love» (Артём Узунов).

Фото: Александр Козик

Майя Хромых дебютировала в Турине на Гран-при на взрослом уровне, заняв там второе место. Ранее она выиграла турнир в Будапеште, а перед домашним этапом Гран-при ещё и победила на соревнованиях в Варшаве.

Майя владеет четверными тулупом и сальховым.

В прошлом сезоне Майя Хромых заняла второе место в финале Кубка России и пятое место на чемпионате России.

Короткую программу Майя оставила с прошлого сезона – это постановка под блюзовую композицию «I'll Take Care Of You by Beth Hart», Joe Bonamassa. Произвольную программу Майя Хромых катает под «Buenos Aires Hora Cero» Астора Пьяццоллы и «El Tango De Roxanne».

Соперницы Среди соперниц у наших фигуристок на этом этапе - Луна Хендрикс из Бельгии, американка Мэрайя Белл, представительница Азербайджана Екатерина Рябова, японка Рино Мицуке, представительница Польши Екатерина Куракова и другие.