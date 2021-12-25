Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами России

Фото: Александр Козик

В Санкт-Петербурге в разгаре финальный соревновательный день чемпионата России по фигурному катанию. Ещё один комплект наград был разыгран на турнире спортивных пар. Чемпионами страны стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (243,74), серебро у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (239,87), бронза досталась Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову (228,20).

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин считались одними из фаворитов турнира и претендентов на мировые путёвки. В короткой программе они допустили ряд ошибок, что позволило им занять только пятую строчку. В произвольной программе фигуристы хорошо исполнили каскад из двух тройных и одного двойного тулупа, а вот на сольном тройном сальхове Дарья не удержала равновесие, задев рукой лёд. Однако остальные элементы дуэт сделал здорово – и выбросы тройной флип, тройной риттбергер (со сложного захода), и подкрутки, и зрелищные поддержки. За произвольную программу Дарья и Денис получили 144,78 балла. В сумме - 220,18.

Юлия Артемьева и Михаил Назарычев после короткой программы занимали четвёртую позицию. В произвольной они стартовали с каскада двойной аксельй-ойлер-тройной сальхов, он был исполнен успешно. Но с сольного тройного тулупа Юлия упала. На других элементах фигуристы ошибок не допустили. За произвольную программу судьи поставили молодому дуэту 136,93. Сумма – 213,19 балла.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов в короткой программе допустили странную для себя ошибку – не смогли сделать поддержку, и это отчасти стало для них холодным душем. Сегодня пара вышла на лёд гораздо собраннее, хотя от недочётов до конца избавиться не удалось. Дуэт прекрасно исполнил сольный тройной сальхов, однако на каскаде тройной тулуп-двойной тулуп партнёр не смог выехать первый прыжок чисто. Также Евгения допустила степ-аут при приземлении с выброса-тройного риттбергера. Судьи оценили этот прокат в 149,52. Сумма – 228,20.

Следующими на лёд выходила пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которая в короткой программе была очень хороша. Сегодня фигуристы начали с отличного тройного сальхова, затем удачно исполнили каскад из одного тройного и двух двойных тулупов. У Александры весь сезон были проблемы с выбросами, но в самый нужный момент всё получилось. Это был чемпионский прокат, оставалось только дождаться, что покажут их же однокомандники. Их баллы – 157,03. Сумма - 239,87.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов являются действующими чемпионами мира, однако на чемпионатах страны они ещё ни разу не поднимались на пьедестал почёта. Предыдущие два сезона фигуристы довольствовались только четвёртыми местами. Лидерскую позицию пара заняла ещё после короткой программы, а в произвольной укрепила преимущество.

Фигуристы отлично исполнили каскад трйоной сальхов-ойлер-тройной сальхов, как и сольный тройной тулуп. Выброс-тройной лутц был сделан здорово, а выброс-тройной риттбергер – просто образцово. Слово было только за судьями, потому что обе пары Татьяны Москвиной сделали максимум, всё что от них зависело.

Мишиной и Галлямов поставили 160,00. Сумма – 243,74. Это чемпионы России.