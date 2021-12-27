Фото: Александр Козик

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по фигурному катанию. По итогам соревнований определились участники от нашей страны на чемпионат Европы, а также потенциальная сборная на Олимпийские игры. Но, как это не удивительно, национальный чемпионат оказался ключевым для нынешнего сезона – ни в Таллине, ни в Пекине ничего подобного в плане конкуренции мы не увидим: в «Юбилейном» восемь (!) участниц исполняли четверные прыжки, пять девушек прыгали тройные аксели и Аделия Петросян чисто выехала два четверных риттбергера, чем не может похвастаться ни один фигурист в мире.

«Плющенко… А он есть?»

В последние несколько лет короткие программы в женском одиночном катании воспринимались исключительно как аперитив перед основным блюдом – произвольной программой, где правилами разрешено прыгать четверные прыжки и по два тройных акселя. Избранных – тех, кто освоил элементы ультра-си, были единицы, они-то и разыгрывали между собой награды, отсекая фигуристок, которые в короткой программе смотрелись выигрышно, но в произвольной с набором «минимум» ничего не могли противопоставить Трусовой / Щербаковой / Туктамышевой / Валиевой.

Однако после того как на старте чемпионата России объявили планируемый контент программ всех одиночниц, стало ясно – правила игры меняются. Сразу десять спортсменок заявили, что намерены идти ва-банк, то есть исполнять многооборотные прыжки. Что это значило? Правильно, что борьба начнётся с первых же минут турнира, без раскачки.

Накануне начала чемпионата Первый канал выпустил большое интервью с Этери Тутберидзе. Формат передачи предполагал острые, даже скандальные нотки, что и произошло. Дмитрий Борисов задал тренеру вопрос: «Существование конкурентов, которые переманивают ваших спортсменов, вас бодрит? Вот есть Плющенко, условно говоря…» Этери Георгиевна отреагировала резко: «Плющенко… А он есть?».

Как показал чемпионат России, тренер Евгений Плющенко не только есть, но ещё и заставляет объективно самый сильный на данный момент тренерский штаб в фигурном катании нервничать.

Сначала здорово в короткой программе выступила его ученица Анастасия Зинина, а затем образцовый тройной аксель прыгнула ещё одна фигуристка из «Ангелов Плющенко» – Софья Муравьёва. И это на фоне падений с такого же элемента Александры Трусовой и Елизаветы Туктамышевой.

Самое любопытное началось, когда Софья по итогам короткой программы на балл обошла действующую чемпионку мира Анну Щербакову (она тройным акселем не владеет). Уже после окончания соревновательного дня появилась информация о том, что с ученицы Евгения Плющенко сняли этот самый балл за… задержку времени на стартовой позе. После чего Анна Щербакова и Софья Муравьёва поменялись местами в турнирной таблице (2-е и 3-е).

2018. Загитова VS Медведева. 2022. Валиева VS Трусова

Первые четверные прыжки в женской одиночке мы увидели в исполнении 14-летней Анастасии Зининой, в прошлом звезды проекта «Ледниковый период. Дети». Ей не хватило совсем немного, чтобы выехать тулупы чисто, вероятно, в следующем сезоне она может стать одной из главных конкуренток для молодёжи Этери Тутберидзе.

Следующей удачу попытала уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых. 15-летняя Майя тренируется как раз в группе Тутберидзе, и на неё возлагались большие надежды в связи с путёвками на мировые старты. Но Майя дрогнула. Сначала ошибка в короткой программе, а в произвольной – практически падение с четверного сальхова, чудом спасённый четверной тулуп и падение с тройного риттбергера. Позже она скажет, что большего от себя и не ждала. Вероятно, в этом проблема фигуристки – она всё умеет, но продолжает не верить в свои силы. В итоге Майя заняла восьмое место и является одной из запасных на предстоящий чемпионат Европы.

Фото: Александр Козик

Для 25-летней Елизаветы Туктамышевой нынешний чемпионат России был уже 14-м. В такое долголетие в современном фигурном катании сложно поверить, но не этот рекорд был целью для Елизаветы. В её арсенале – все мировые титулы, кроме олимпийской медали. Более того, так уж складывалась её спортивная карьера, что даже участницей Игр фигуристка ни разу не была. Весной Елизавета стала серебряным призёром ЧМ, осенью продемонстрировала невероятную форму – оставалось самое сложное: войти в тройку на чемпионате страны.

В произвольной программе Елизавета Туктамышева была безупречна – два тройных акселя, шикарное катание, артистизм. От того, как на родной арене её поддерживали зрители, Елизавета с трудом слышала музыку. Но соперницы оказались ещё сильнее. Итоговое место подопечной Алексея Мишина – седьмое, она тоже стала запасной на ЧЕ.

Фото: Александр Козик

Одной из тех, кто обошёл 25-летнюю фигуристку, стала 14-летняя Аделия Петросян из «Хрустального». Возрастной ценз не позволял ей отбираться на международные взрослые соревнования, но потрепать нервы конкуренткам на национальном старте у неё получилось. Аделия прыгнула два четверных риттбергера и вошла в историю фигурного катания. Раньше два этих сложнейших прыжка в одной программе не исполняли даже мужчины – да-да, Аделия превзошла и Юдзуру Ханю, и Нэйтана Чена. Но и с таким контентом спортсменка остановилась на четвёртой позиции.

Меньше девяти десятых ей уступила Софья Самоделкина из группы Сергея Давыдова (ЦСКА). И она, безусловно, открытие этого чемпионата. Аргументы – три уверенно исполненных четверных прыжка: лутц и два сальхова. Софье тоже ещё 14 лет, но уже в следующем году она, как и Аделия Петросян, заявит о себе в полный голос.

А тройка лучших выглядит так: Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова. Анна, до этого трёхкратная чемпионка России и чемпионка мира, не справилась с единственным четверным – флипом. Поэтому главная битва развернулась между Камилой Валиевой и Александрой Трусовой. Саша, несмотря на недавнюю травму, зашла на большее количество четверных – четыре. С тулупа (самого простого в её наборе) фигуристка упала, а остальные – флип и два лутца исполнила отлично.

Камила не допустила ни единой ошибки. Создав себе преимущество в 9 баллов после короткой программы, закрепила успех тройным акселем, двумя четверными тулупами и сальховым. В итоге между ней и Александрой Трусовой – 19 баллов. Что Камила Валиева заслужила титул чемпионки России – никаких вопросов. Но если на Олимпиаде «русская ракета» Трусова чисто исполнит рекордных пять четверных прыжков, а в короткой ей покорится тройной аксель, возникнет дежавю с Играми в Пхёнчхане, где судьбу золота Алины Загитовой и серебра Евгении Медведевой решил 1 балл.

Резюмируем: всего за произвольную программу в исполнении фигуристок мы увидели 18 четверных прыжков. Это рекорд на официальных соревнованиях. И побит он будет, вероятно, не раньше, чем через год – на будущем чемпионате России.

Свердловчанка Вероника Яметова – в десятке

Наш регион в женском одиночном катании представляла Вероника Яметова. 14-летняя спортсменка занимается в екатеринбургской СШ №8 «Локомотив» у тренеровЕлены Левковеци Владимира Гнилозубова. Нынешний сезон Вероника проводит на очень высоком уровне – она сумела завоевать серебро и бронзу на этапах Кубка России, благодаря чему её заметили и пригласили дебютировать на чемпионате страны.

В короткой программе (как и на этапе Кубка России) Вероника выступала в одной группе с сильнейшими фигуристками. Волнения свердловчанке избежать не удалось, отсюда появились небольшие помарки, но в целом Вероника смотрелась достойно и заняла 15-е место по итогам первого дня.

На произвольную программу настрой у Вероники Яметовой был уже другой, она выходила на чистый прокат. Со сложным прыжковым набором справилась отлично, показала и скорость (что отличает её от многих фигуристок), и то, насколько нравится ей программа, поставленная под композицию Цирка Дю Солей.

Уверенный прокат позволил спортсменке подняться сразу на пять пунктов и попасть в десятку, что для чемпионата страны – серьёзный результат.

Для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (партнёр начинал карьеру в Екатеринбурге) чемпионат России на протяжении двух сезонов был будто заколдованным стартом - оба раза они оставались на четвёртом месте. Даже чемпионами мира они стали раньше. Но теперь заклятье пало - они новые чемпионы страны. Фото: Александр Козик

Марк Кондратюк в прошлом году завоевал бронзу ЧР, а в этом - стал чемпионом страны. Серебро досталось Михаилу Коляде, бронза у Андрея Мозалёва. На чемпионат Европы поедут Кондратюк и Коляда, а также Евгения Семененко (4-ое место). Такое решение приняла Федерация фигурного катания РФ, поскольку у Евгения уже есть удачный опыт выступления на чемпионате мира. Фото: Александр Козик

Александра Степанова и Иван Букин стали двукратными чемпионами России в танцах на льду. На второй позиции - Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Третьи - Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. На чемпионат Европы поедут две первые пары и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым (действующие чемпионы мира, снялись с произвольного танца из-за травмы партнёра). Фото: Александр Козик