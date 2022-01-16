Камила Валиева выиграла чемпионат Европы. Щербакова и Трусова - призёры

Фото: Александр Козик

В Таллине (Эстония) завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Только что решилась судьба медалей в соревновании у женщин. Чемпионкой Европы стала Камила Валиева (259,06), серебро у Анны Щербаковой (237,42), бронза у Александры Трусовой (234,36).

Первой из наших выступала действующая чемпионка мира - 17-летняя Анна Щербакова. В короткой программе она допустила падение, но произвольную программу россиянка откатала без ошибок, включая блестяще исполненный четверной флип и каскад тройной лутц-тройной риттбергер. За произвольную программу Анна получила 168,37.

Второй из россиянок на лёд вышла Александра Трусова. "Русская ракета" зашла на четыре четверных прыжка - сольные флип и сальхов были сделаны отлично. С четверного тулупа Александра упала, четверной лутц в каскаде сделала с недокрутом. От пятого четверного Александра отказалась, сделав прыжок в три оборота. Её баллы за произвольную программу - 159,23.

Камила Валиева тоже сегодня допустила несколько ошибок. Было падение с тройного акселя, недокрут на четверном тулупе. Но при этом чисто были исполнены четверной сальхов и ещё один четверной тулуп. За свою произвольную программу Камила получила 168,61.