Камила Валиева вывела сборную России на первое место в командном турнире

Фото: Александр Козик

Сегодня в Пекине продолжилась борьба за медали на олимпийском командном турнире по фигурному катанию. По итогам первого дня лидерство захватила сборная США, команда ROC – на второй позиции, на третьем месте – Китай. Однако после выступления Камилы Валиевой в женском одиночном катании российская сборная вышла на первое место в общем зачёте (Камила принесла 10 баллов). Затем Марк Кондратюк укрепил лидерство российской команды, набрав в произвольной программе 9 баллов.

Общий зачёт перед финальным днём командного турнира.

После короткой программы у женщин определились все участники финала командного турнира в фигурном катании: ROC, США, Япония, Канада и Китай.

Камила Валиева замыкала выступления в женском одиночном катании. Нашей фигуристке удалось абсолютно всё - стартовала она с очень уверенно исполненного тройного акселя, затем был отличный тройной флип и завершила Камила прокат каскадом тройной лутц-тройной тулуп. За свою короткую программу Камила Валиева получила 90,18 балла и заработала 10 баллов для команды ROC.

Все ожидали, что борьбу навяжет японка Вакаба Хигучи, которая изначально заявляла тройной аксель. Однако исполнять элемент ультра-си эта спортсменка в итоге передумала.

Представительница сборной США Карен Чен упала с тройного риттбергера, тем самым помогла нашей команде оторваться от главного конкурента - Америки.

Сразу после окончания женского вида стало известно, кто представит российскую команду у мужчин в произвольной программе - это Марк Кондратюк. И российскому спортсмену удалось не просто удержать лидерство, но и увеличить отрыв, так как по итогам произвольной программы он занял второе место, набрав 181,65. Этого хватило, чтобы добавить в копилку нашей сборной ещё девять баллов.